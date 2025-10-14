　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.71　6.60　7.82　6.70
1MO　10.23　7.09　8.43　7.19
3MO　9.70　6.90　8.30　7.40
6MO　9.70　6.98　8.55　7.57
9MO　9.73　7.07　8.72　7.74
1YR　9.73　7.15　8.85　7.89

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.06　8.60　6.92
1MO　8.68　9.27　7.42
3MO　8.87　8.98　7.33
6MO　9.18　9.22　7.52
9MO　9.41　9.44　7.66
1YR　9.55　9.58　7.78
東京時間10:47現在　参考値

ドル円短期ボラはやや高め推移。先行き不透明感が支え