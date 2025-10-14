通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９％台後半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.71 6.60 7.82 6.70
1MO 10.23 7.09 8.43 7.19
3MO 9.70 6.90 8.30 7.40
6MO 9.70 6.98 8.55 7.57
9MO 9.73 7.07 8.72 7.74
1YR 9.73 7.15 8.85 7.89
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.06 8.60 6.92
1MO 8.68 9.27 7.42
3MO 8.87 8.98 7.33
6MO 9.18 9.22 7.52
9MO 9.41 9.44 7.66
1YR 9.55 9.58 7.78
東京時間10:47現在 参考値
ドル円短期ボラはやや高め推移。先行き不透明感が支え
