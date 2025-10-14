これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集し、語り部としても活動する川奈まり子が世にも不思議な一話をルポルタージュ。今回は、奇妙な“独り暮らし”をする女性を紹介する。



＊＊＊

【写真を見る】「幽霊でもいいから会いたい」残された遺族の心を救う“死者との再会”

いわゆる実話系と呼ばれる怪談の類を10年以上前から書いてきた。その手の本を何十冊か出してきたせいで、ときどき心霊がらみの悩み事を相談される。だが、私自身は決して解決に乗り出さないと決めている。また、解決できそうな人物として、たとえば霊能力者や霊媒師などを紹介することもない。

ただ、「高名で歴史あるお寺か神社に行って相談してみてください。神社であれば、由緒正しい神宮や大社か、さもなければ先祖代々参詣してきた地元の神社へ。お寺であれば、お祓いに対応している古刹へ」と言うだけだ。

部屋の中に“なにか”がいる…？ 従姉の耳に届かぬよう、ドアノブに手を…

由緒ある寺社を勧める理由は、けっして権威主義からではなく、すべからく古社寺は名に恥じぬ振る舞いを期待されており、重責を負っているので、詐欺やボッタクリをする可能性が低いからだ。

自称霊能者・霊媒師には詐話師が紛れ込んでいる。それは、これまでに彼らが数々の刑事事件を起こしてきた事実からも明らかだ。

私は心霊現象が起こり得ると思っているし、幽霊には是非とも存在してほしいと考えているけれど、犯罪行為の片棒を担ぐのはごめんだ。

――だから、去年の11月頃に珠美さん（仮名）から「浄霊できそうな知り合いがいたら紹介してほしい」と言われたときも、例の決まり文句を述べるにとどめた。

珠美さんと「従姉」

珠美さんは、私の公開メールアドレスに体験談を寄せてくださった、いわゆる「体験者」で、連絡を頂戴した翌日には、さっそくインタビューさせていただいた。

私のもとには、週に４〜5件は奇妙な体験談が送られてくる。彼女もその1人だったというわけだ。

彼女は埼玉県在住の50歳、既婚。フルタイムで働きながら中学２年生のひとり娘を育てている。夫は前の勤務先の同僚で同い年。娘の小学校入学に合わせて、中古物件を夫婦で購入し、東京都内の集合住宅から現在の家へ引っ越した。

「立地の良い二階建てで、家の周囲は住宅街。文教地区なので子育て世帯が多く、住みやすいです。子どもの頃から仲良しだった私の従姉が近くのマンションに住んでいたのも決め手になって、今の家を買いました」

従姉は珠美さんより1つ年上で、バツイチの独身。離婚原因は子どもの事故死。今からおよそ10年前に、当時4歳の娘が自宅のベランダから転落して亡くなり、この事故の責任を巡って夫婦仲が険悪になった結果、夫と別れたのだ。

そうした不幸があった当時、珠美さんは、あえて従姉と距離を置こうとしたのだという。

「従姉の娘ちゃんはうちの子と同い年でした。よく子育ての悩みを打ち明け合ったり、一緒に遊ばせていたりしたので……私なりに気をつかったんです」

しかし、離婚後の従姉は存外に元気で、親戚の集まりにも欠かさず顔を出し、珠美さんの娘にも以前と同じように接したのであった。

珠美さんは、立ち直りが早すぎると感じたとのこと。

「私なら絶対に耐えられない。きっと心を病んでしまうに違いないのに、と。私はそれを彼女の強さだと思いました。気丈な人だなぁと尊敬していたんです。他の親戚たちもそう言って感心していました……だけど、違った。従姉は子どもの幽霊と暮らしていたんです。だから平気だったんです」

痛ましい独り暮らし

引っ越し後、お互いの家を行き来するようになると、すぐに従姉の異様な暮らしぶりが明らかになった。

従姉は離婚した後に引っ越して、珠美さん家族の新居から徒歩5分ほどの場所に建つマンションに独りで住んでいた。その初訪問のときから、おかしな点に気がついた。

まず、玄関に真新しい子ども用の靴が置かれていて、ギョッとした。

珠美さんの娘の靴と同じぐらいのサイズのピンク色のスニーカーが、ひっそりと三和土の隅にあって、一種異様な気配を放っていたのである。

リビングの書棚にも、小さな子が好みそうな絵本や児童書が並んでいた。



他にも、台所へ行けば食器棚にアニメのキャラクターがプリントされた茶碗や皿があり、洗面台には従姉の歯ブラシと並んで小児用の歯ブラシが……といった調子で、子どもがいない方が不自然な状況だったのだ。



どれも亡くなった子が使っていた形跡の無い、新品だった。最初は、珠美さんの娘のために用意してくれたのかもしれないと無理にも思おうとした。だが、娘を連れていっても従姉は茶碗やその他そこにある子ども用品を使うように勧めてくるわけでもなく、そうしてみると、亡くした子と同居しているのはもはや間違いないと思われた。

だが、珠美さんたちの前では、従姉は死んだ娘の名前を口に出すこともなく、ごくふつうにふるまっていた。



非常に痛ましいことだ。

珠美さんは心の底から、あらためて従姉を気の毒に思った。

そのため、最初のうちは、従姉に調子を合わせて、何も気づいていない振りをすることにしたのだとか……。



しかし、それも1年ほどで限界を迎えた。その日、珠美さん親子は久しぶりに従姉の家を訪ねていた。珠美さんの娘がトイレと間違えて廊下の突き当たりの部屋のドアを開けようとした途端に、従姉が飛んで行って娘を突き飛ばし、「何してるの！」と怒鳴りつけたのだ。

豹変した従姉

ガチャガチャとドアノブが鳴る音が聞こえるや否や、目の前のソファから従姉が立ち上がったと思うと廊下に走り出たので、慌てて追いかけたが、止める間もなく……。

娘はショックで泣きだし、珠美さんも狼狽した。娘と従姉を交互に見ながら「どうしたの、なんで乱暴なことしたの？」と訊くのが精一杯だった。

かろうじて娘が蚊の鳴くような声で「おトイレ」と言った。そこで急いでトイレに連れていくと、従姉は「今日はもう帰って」と涙声で珠美さんに言い、寝室に籠ってしまった。

廊下に取り残された珠美さんは、問題の突き当たりの部屋のドアノブにそっと手を掛けてみた。

――鍵が掛かっていた。

部屋の中は静まり返っていて、誰かがいるとは思えなかった。

ドアノブの下に、他の部屋にはない鍵穴があった。

従姉が、何かをここに閉じ込めるためか、あるいは外部から何かを守るために、後から鍵を取りつけたのに違いなかった。

やがて娘がトイレから出てくると、珠美さんはすぐに一緒に従姉のマンションから立ち去り、以降、二度と訪ねることはなかった。



完全に交流を断ったわけでもなく、それからも従姉の方から遊びに来たことは何度かあったが、次第に疎遠になって、娘が小学校を卒業する頃には、年に1〜2度、親戚で集まったときに顔を合わせる程度の付き合いになっていた。

あのマンションで従姉はあいかわらず、死んだ我が子と暮らしているのだろう……。

それは、従姉の病んだ心の産物なのか、幽霊なのか……。従姉の日常を想像すると、憐れみよりも不気味さが先に立ち、どうしてもこちらから歩み寄る気にはなれなかった、と珠美さんは言う。

そして、表面上は穏やかな日々が過ぎていった。

再会は保護者席で

異変が起きたのは、珠美さんの娘の中学校の入学式の日だった。

娘は住んでいる地域の公立中学校に進学したのだが、新入生の保護者席に従姉がいたのだ。そして、笑顔で話しかけてきたのである。

「娘ちゃん、うちの子と同級生だね。よろしく」



珠美さんが言葉を失って立ちつくすと、従姉は怪訝そうに首を傾げて、「〜組でしょう？ 違った？」と言った。

「……ううん。違わない……けど……」

あんたの子はいないでしょう、と、心の中で叫んで、実際には黙り込むしかなかった。

従姉は上品なスーツ姿で血色も良く、珠美さんと、話を聞いてすべてを把握していた珠美さんの夫さえ何も言わなければ、保護者の1人に見えていたはずだった。

しかし、式が始まる直前に、学校の職員が従姉を見咎めた。

「保護者のかたには名札を付けていただいているので、受付を済ませてください。申し訳ございませんが、部外者は参加できない決まりで……」

「部外者じゃありません。新入生の母親です」

「では、受付へいらしてください。こちらです」

従姉は職員に連れていかれて、その後、戻ってこなかった。



珠美さん夫婦は大いにホッとした。

しかし、それからしばらくして、娘に異変が起き始めたのだ。

＊＊＊

異常な暮らしぶりの従姉と、娘の中学入学式でまさかの再会。【記事後編】では、その後、女子中学生の娘に起きた異変に迫る。

川奈まり子（かわな まりこ）

1967年東京生まれ。作家。怪異の体験者と場所を取材し、これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集。怪談の語り部としても活動。『実話四谷怪談』（講談社）、『東京をんな語り』（角川ホラー文庫）、『八王子怪談』（竹書房怪談文庫）など著書多数。日本推理作家協会会員。怪異怪談研究会会員。2025年発売の近著は『最恐物件集 家怪』（集英社文庫8月刊／解説:神永学）、『怪談屋怪談2』（笠間書院7月刊）、『一〇八怪談 隠里』（竹書房怪談文庫6月刊）、『告白怪談 そこにいる。』（河出書房新社5月刊）、『京王沿線怪談』（共著:吉田悠軌／竹書房怪談文庫4月刊）

デイリー新潮編集部