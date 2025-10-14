つくれぽ400件！フライパンひとつ＆15分で作る「豚バラ角煮」が絶品
煮込み不要!?フライパンで作る「豚バラ角煮」
肌寒くなってくると食べたくなる、あたたかい煮込み系おかず。特にやわらかい角煮は最高ですよね。でも忙しい毎日を送っていると、じっくり煮込む余裕はなかなかないもの。そんなときに試してほしいのが今回ご紹介するレシピです。15分あればフライパンでおいしい「豚バラ角煮」が完成します。
薄切り肉を使うから火の通りがスピーディ！
1.豚バラ肉をクルクル巻き、手で少し圧をかけながら3秒ほど握ります。
2.形を整え、冷蔵庫で冷やします。
3. フライパンに油をひいて熱し、2に片栗粉をまぶして焼きます。
4. 焼き色がついたら、みりんや酒などの調味料を加えて少し煮込みます。さらに皮をむいたゆで卵もプラス。煮汁が減ってとろみがつけば完成です。
豚バラ肉をクルクル！短時間で絶品メインが完成
つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「甘辛タレがドストライクです！」「短時間でできるのにメチャ柔らか〜」「子どもが喜んでパクパク食べています」など、感動と喜びのコメントが、なんと400件以上届いています。
厚切り肉はやわらかくなるまでに時間がかかるけれど、薄切り肉ならその必要もなし。クルクル巻いた豚バラは、まるでかたまり肉のよう。ジューシーでホッペが落ちるおいしさです。家族みんなで食べられるのも嬉しいですね。さっそく今晩のおかずにいかがですか？ （TEXT：森智子）