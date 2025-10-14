つくれぽ400件！フライパンひとつ＆15分で作る「豚バラ角煮」が絶品

肌寒くなってくると食べたくなる、あたたかい煮込み系おかず。特にやわらかい角煮は最高ですよね。でも忙しい毎日を送っていると、じっくり煮込む余裕はなかなかないもの。そんなときに試してほしいのが今回ご紹介するレシピです。15分あればフライパンでおいしい「豚バラ角煮」が完成します。

薄切り肉を使うから火の通りがスピーディ！

1.豚バラ肉をクルクル巻き、手で少し圧をかけながら3秒ほど握ります。





2.形を整え、冷蔵庫で冷やします。





3. フライパンに油をひいて熱し、2に片栗粉をまぶして焼きます。





4. 焼き色がついたら、みりんや酒などの調味料を加えて少し煮込みます。さらに皮をむいたゆで卵もプラス。煮汁が減ってとろみがつけば完成です。





豚バラ肉をクルクル！短時間で絶品メインが完成

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「甘辛タレがドストライクです！」「短時間でできるのにメチャ柔らか〜」「子どもが喜んでパクパク食べています」など、感動と喜びのコメントが、なんと400件以上届いています。





厚切り肉はやわらかくなるまでに時間がかかるけれど、薄切り肉ならその必要もなし。クルクル巻いた豚バラは、まるでかたまり肉のよう。ジューシーでホッペが落ちるおいしさです。家族みんなで食べられるのも嬉しいですね。さっそく今晩のおかずにいかがですか？ （TEXT：森智子）