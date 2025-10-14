◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦 ドジャース―ブルワーズ（2025年10月13日 ミルウォーキー）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、敵地で始まったブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第1戦に「1番・DH」で先発出場。7回の第4打席も一ゴロに倒れ、15打席連続で無安打となった。

7回1死の第4打席、相手4番手左腕・ケーニッグに対し。2ボールからの3球目、内角シンカーを狙うと、打球速度99・8マイル（約160・6キロ）の鋭いゴロが飛んだが、一塁手・ボーンの正面に飛び、一ゴロに倒れた。これでフィリーズとの地区シリーズ第2戦の第5打席から15打席連続でノーヒットとなった。

初回の第1打席は相手先発左腕・アシュビーから四球を選んで出塁。3回1死の第2打席は左飛だった。

5回1死二塁の先制機は申告敬遠で勝負を避けられ、次打者・ベッツがニゴロ併殺に倒れ無得点に終わった。

フィリーズとの地区シリーズは敵軍が左腕を多くぶつけてきたこともあり、4試合で18打数1安打、打率・056と低迷。第4戦に勝利し、同シリーズ突破を決めた際には「左打者にとってはなかなか思い通りにいかない打席で、相手の失投も少なかった」と語っていた。

ドジャースはブルワーズに今季レギュラーシーズンで6戦全敗と1勝もできなかった。NLCSは7試合制で、4勝を先に挙げたチームが勝者となる。“天敵”を攻略し、2年連続となるワールドシリーズ進出なるか。大谷のバットに期待がかかる。