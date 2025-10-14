義母と同居するのは、試練だと感じる人も多いでしょう。結婚するときに同居が条件だった場合、結婚を諦める人もいると思います。とはいえ同居せざるを得ない状況になったら、我慢するしかないのが現実です。そんなときに、味方になってくれる人がいたら救われますよね。今回は、同居する義母をご近所さんがやっつけてくれた話をご紹介いたします。

ご近所さんが撃退

「結婚してから義実家で同居してます。慣れない土地で最初は不安も多かったですが、ご近所さんが温かい人ばかりで、それが救いでした。ただ一番身近な義母がすごく陰湿な人なんです。私が作る料理にダメ出しをしてきたり、仕事もしてるのに家事はほとんど私任せだったりと、ストレスでしかありません。

そんなある日、義母がご近所さんと立ち話をしながら私の悪口を言っていたんです。するとご近所さんは『ただでさえ仕事をしながらの子育ては大変なのよ』『その上義理の母親の世話までしてるのよ？』『私だったらとっくに追い出してるわ』ときつく義母に言ってくれていて、涙が出そうになりました。ご近所さんに叱られた義母は気まずそうにしながら、そそくさと家に入っていきましたよ」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ ご近所さんにお嫁さんの悪口を言うなんて、身内として恥ずかしいですよね。ご近所さんが普段の頑張りを知ってくれていたことで、少しは気が晴れたことでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。