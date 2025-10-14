¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤È¥¹¥Þー¥È¤¬ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¤Î¥µ¥ó¥ºÀï¤Ç¥×¥ì¥·ー¥º¥ó½é½Ð¾ì¤Ø
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¡¢10·î13Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö12Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ë¥Ûー¥à¤Î¥¯¥ê¥×¥È¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¦¥¢¥êー¥Ê¤Ç¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥ºÁê¼ê¤Ë126－116¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¤ò1¾¡2ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ç¤Ï¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥êー¥Ö¥¹¤¬21ÆÀÅÀ3¥¢¥·¥¹¥È¡¢È¬Â¼ÎÝ¤¬16ÆÀÅÀ¡¢¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥³¥Í¥¯¥È¤¬16ÆÀÅÀ¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¨¥¤¥È¥ó¤¬14ÆÀÅÀ8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É5¥¢¥·¥¹¥È¤ò»Ä¤¹¤Ê¤É·×6Áª¼ê¤¬2¥±¥¿ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡£
¡¡ÀèÆü¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¤¬ºÁ¹ü¿À·ÐÄË¤Î¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ë3～4½µ´ÖÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó½øÈ×Àï¤ò¡È¥¥ó¥°ÉÔºß¡É¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡22Æü¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó³«ËëÀï¡ÊÂÐ¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï15Æü¤Ë¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥ºÀï¡¢16Æü¤Ë¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡¢18Æü¤Ë¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡¦¥¥ó¥°¥¹Àï¤È¡¢¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à3»î¹ç¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢14Æü¤ËJJ¡¦¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯HC¡Ê¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡Ë¤¬¥µ¥ó¥ºÀï¤Ç¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¡¢¥Þー¥«¥¹¡¦¥¹¥Þー¥È¤¬¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¤Ø½é½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¡ØESPN¡Ù¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Ïº£²Æ¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢ÂåÉ½¥Áー¥à¤Ç¡ÖFIBA¥æー¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È2025¡×¤Ø½Ð¾ì¤·¤¿¸å¤ÎÄ´À°Ãæ¤Ç¡¢¿·²ÃÆþ¤Î¥¹¥Þー¥È¤Ï¥¢¥¥ì¥¹ç§¤ÎÄË¤ß¤Î¤¿¤á·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Î¾Áª¼ê¤¬¥êー¥Ö¥¹¤äÈ¬Â¼¡¢¥¨¥¤¥È¥ó¤é¤È¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó½øÈ×Àï¤ÇÎ×¤àÉÛ¿Ø¤ò¥³ー¥È¤ØÁ÷¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥µ¥ó¥ºÀï¸å¡¢¥Þ¥Ö¥¹Àï¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¥ó¥°¥¹Àï¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»Ø´ø´±¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·¥·ー¥º¥ó³«Ëë¤Þ¤ÇÌó1½µ´Ö¡£¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Îº£¥·ー¥º¥ó½é½Ð¾ì¤È¥¹¥Þー¥È¤Î¥ì¥¤¥«ー¥º¥Ç¥Ó¥åー¤ÏÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£