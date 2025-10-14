チヨダ<8185.T>が大幅安で５日続落している。１０日の取引終了後、２６年２月期の連結業績予想について、売上高を８６０億円から８１８億５０００万円（前期比１０．９％減）へ、営業利益を３６億円から１７億円（同２２．５％減）へ、純利益を２７億５０００万円から１０億円（同６５．８％減）へ下方修正したことが嫌気されている。



上期にプライベートブランド「スパットシューズ」の成長を戦略的に推進したことで、「スパットシューズ」は前年に対して７割以上の増収を達成したものの、それ以外の商品の売り上げが計画に対して約９０％にとどまり、想定以上に低迷したことが要因。また、ナショナルブランドの構成比やカテゴリーの見直しを行ったものの、売り上げが想定に至らなかったことも響く。



なお、同時に発表した８月中間期決算は、売上高４１８億３０００万円（前年同期比１４．４％減）、営業利益１３億７９００万円（同１４．６％減）、純利益９億２１００万円（同４２．０％減）だった。



出所：MINKABU PRESS