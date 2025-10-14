オリンピックが３日続落、２６年２月期業績予想を下方修正し配当予想を未定へ

Ｏｌｙｍｐｉｃグループ<8289.T>が３日続落している。１０日の取引終了後、２６年２月期の連結業績予想について、売上高を１０００億円から９８０億円（前期比０．６％減）へ、営業損益を１２億円の黒字から９億８０００万円の赤字（前期５１００万円の黒字）へ、最終損益を５億円の黒字から１４億５０００万円の赤字（同６７００万円の赤字）へ下方修正し、あわせて１５円を予定していた期末一括配当予想を未定に変更したことが嫌気されている。



競合店対策としての主力商品の値下げなどにより売上高の回復に努めたものの、売上高が計画を下回ったことに加えて、滞留在庫及び回転率の低い定番商品在庫を大幅に圧縮し店舗ごとに在庫水準の適正化を図る過程での値下げの影響により売上総利益率が計画以上に落ち込んだことが要因としている。



出所：MINKABU PRESS