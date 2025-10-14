きょう未明、山形市の馬見ヶ崎川沿いでクマの目撃情報が相次ぎました。市は、芋煮会などで食べ残しのゴミを放置しないよう注意を呼びかけています。

【写真を見る】【地図あり】山形市にクマ出没で対応に追われる 芋煮会への注意喚起、小学校は保護者が送迎…県民生活への影響続く（山形）

市によりますときょう午前1時25分ごろ、山形市泉町の道路にクマ1頭がいるのを通りかかった人が発見し、警察に通報しました。さらに、午前2時17分ごろにはおよそ1．5キロ離れた印役町一丁目の堤防敷でもクマ1頭が目撃されました。

きょう未明に目撃が相次いだ2か所はともに馬見ヶ崎川沿いです。

付近では、先週木曜日にも山形市銅町の二口橋の近くでクマが目撃されています。

芋煮会シーズンに馬見ヶ崎川沿いでクマの出没が相次いでいることから、山形市は注意喚起の看板を設置し、河川敷にクマのエサとなる食べ残しなどのゴミを放置しないよう呼びかけています。

また11日から12日にかけて、市の南部でクマの目撃が相次ぎ、その後クマの行方がわかっていないことを受けて、けさ山形市の小学校では保護者が児童を学校まで送り届けるなどの対応をとりました。

クマの出没による県民生活への影響が続いています。

以下、きのうからきょうにかけての山形市内の目撃などの地図です。

■富の中でフン

ヤマザワ富の中店の北東の住宅街です。

■白山で鳴き声

線路の脇に、道路から一段窪んだ草むらがあり、そこで鳴いたか。道路を歩いていると、姿は見えません。

■泉町の路上

クマは河川を伝って移動するとされています。以前銅町に出た個体と同一かは未定ですが、芋煮会時にはごみを残さないなどの誘引防止対策が必要です。

■印役町の堤防敷

市の陸上競技場など、中高生や児童も利用する施設のそばだけに、心配です。