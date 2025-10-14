株式会社マウスコンピューターは、クリエイター向けブランド「DAIV」のノートPC新製品「DAIV S5」を10月14日（火）に発売した。

薄型の筐体に、AMD Ryzen AI 7 350 プロセッサとNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載。AI処理やニューラルレンダリングなどをアシストするという。

ディスプレイは解像度2,560×1,600の15.3型ノングレアタイプ。出荷前にキャリブレーションされ、sRGBで定められた色域において正確な色表現が可能としている。リフレッシュレートは180Hz。

その他、画面出力対応のUSB Type-Cコネクタを背面・左側面の2カ所に搭載。SD Express（SD7.0）対応のカードリーダーなども備えている。

モデル名：DAIV S5-A7G60SR-A 製品型番：S5A7G60SRAGDW101DEC OS：Windows 11 Home 64ビット CPU：AMD Ryzen AI 7 350 プロセッサ NPU：AMD Ryzen AI グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU メモリ：標準16GB（8GB×2） ストレージ：M.2 SSD 500GB（NVMe Gen4×4） カードリーダー：SDメモリーカードリーダー ※SD Express（SD7.0）対応 ディスプレイ：15.3型ノングレア（16:10）2,560×1,600 インターフェイス：Mini DisplayPort×1、HDMI×2、USB4 Gen 3×2 Type-C×1、USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、USB Type-A×3、1000BASE-T対応RJ-45×1など バッテリー：99Wh（約9.5時間動作） 外形寸法：342×238.5×21.5mm 重量：約1.92kg 価格：239,800円（税込）