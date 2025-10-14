乃木坂46遠藤さくら＆Snow Man向井康二『non-no』表紙に登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月20日発売の『non-no』（以下ノンノ）12月号の表紙を、乃木坂46の遠藤さくら（通常版）、Snow Manの向井康二（増刊）がそれぞれ飾ることが明らかとなった。

■特集では読書家・遠藤さくらの旅路を表現

12月号の通常版の表紙を飾るのは、ノンノ専属モデルで乃木坂46のエース、遠藤さくら。ノンノで4回目となるソロ表紙は、紅葉のようなオレンジ＆イエローをまとった笑顔の一枚に。

中面の特集『遠藤さくら主演 ふゆのさくら』では、自他ともに認める読書家のさくらの旅路を表現した、どこか懐かしさも感じるファッションストーリー。その写真に合わせて歌人・木下龍也がこの特集のために短歌を詠んだスペシャルな企画。短歌や、「中学3年間の年越しは毎年スキー場でした」という冬の思い出について、さくらが語るインタビューにも注目だ。

■向井康二、Snow Manのメンバーとしたいことを語る

同日発売の12月号増刊表紙を飾るのは、ブラウンのジャケットにネクタイ姿がクールなSnow Manの向井康二。特集ページは、向井への事前アンケートを基にした、大人気ファッション企画『#コージネート』シリーズの第7弾。ダウンパンツやマフラーなど、温かくて心地よいアイテムを主役にした4つの着こなしを披露した。

インタビューでは10月31日公開の映画『（LOVE SONG）』のタイでの撮影エピソードの他、宮館涼太としゃぶしゃぶを食べに行く、阿部亮平とゴルフに行く、目黒蓮とベランダで星を見るなど、この冬にSnow Manのメンバーとしたいことについても語っている。

なお、通常版、増刊ともに付く向井康二のとじ込み付録の厚紙ピンナップは、両A面仕様となる。

メイン写真：『non-no』12月号増刊表紙 (C)non-no12月号増刊／集英社 撮影／野田若菜（TRON）

■書籍情報

2025.10.20 ON SALE

『non-no』12月号通常版

表紙：遠藤さくら（乃木坂46）

2025.10.20 ON SALE

『non-no』12月号増刊

表紙：向井康二（Snow Man）

■関連リンク

乃木坂46 OFFICIAL SITE

https://www.nogizaka46.com

SixTONES OFFICIAL SITE

https://www.sixtones.jp/

https://starto.jp/s/p/artist/42

『non-no』公式サイト

https://nonno.hpplus.jp

■【画像】『non-no』12月号通常版表紙