11時の日経平均は313円安の4万7775円、ＳＢＧが150.51円押し下げ 11時の日経平均は313円安の4万7775円、ＳＢＧが150.51円押し下げ

14日11時現在の日経平均株価は前週末比313.40円（-0.65％）安の4万7775.40円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は441、値下がりは1124、変わらずは46と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は150.51円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、中外薬 <4519>が38.18円、日東電 <6988>が21.21円、ファナック <6954>が20.2円、コナミＧ <9766>が17.85円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を71.38円押し上げている。次いでファストリ <9983>が28.28円、良品計画 <7453>が27.61円、東エレク <8035>が23.74円、レーザーテク <6920>が9.83円と続く。



業種別では33業種中7業種が値上がり。1位は海運で、以下、小売、鉄鋼、非鉄金属と続く。値下がり上位には医薬品、ゴム製品、証券・商品が並んでいる。



※11時0分1秒時点



株探ニュース

