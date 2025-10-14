ÀÖÁ¿±ÒÆó¡Ø»³ÅÄÍµµ®¡ÙANN¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËºÆ¤Ó½Ð±é¡¡Á°²ó¤Ï²ñ¾ì¤ò´¶Æ°¤Î±²¤Ë
¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø»³ÅÄÍµµ®¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¿¼1¡§00¡Ë¤ÎÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö»³ÅÄÍµµ®¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó ¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¹Ã»Ò±à¡×¤¬26Æü¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¸½ºßÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÀÖÁ¿±ÒÆó¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤ÈÀÖÁ¿¤Ï¸ø»ä¤È¤â¤Ë¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¯¡¢Æ±¤¸¹â¹»½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê»³ÅÄ¼«¿È¤â¡È±ï¤ò´¶¤¸¤ë¡É¤È¸ì¤ë¤Û¤É¤ÎÃç¡£¡Ø»³ÅÄÍµµ®¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX(¥¯¥í¥¹)¡Ù»þÂå¤«¤éÈÖÁÈ¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢ºòÇ¯1·î¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö»³ÅÄÍµµ®¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê²¦¤Ë¤ª¤ì¤Ï¤Ê¤ë¡ª¡×¤Ë¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£»³ÅÄÍµµ®¤ÎÎÞ¤òÍ¶¤¤¡¢²ñ¾ì¤ò´¶Æ°¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡13Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ø»³ÅÄÍµµ®¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢»³ÅÄ¤«¤éÀÖÁ¿¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÀÖÁ¿¤¬ÅÅÏÃ¤ÇÀ¸ÅÐ¾ì¡£ÆóÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¡ÖÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°X¤Ç¡¢²¶¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ë¹ðÃÎ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤µ¤¡¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÀÖÁ¿¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È²èÁü¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿½Ð±é·èÄê¤òÆ÷¤ï¤»¤ë¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿»³ÅÄ¡£¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÀµÂÎ¤¬°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤¬¡£»³ÅÄ¤¬ÅÅÏÃ¤ò¼è¤ë¤È¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ú¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó-8»þ23Ê¬¡¢ÌÀÆü ·¯¤È¡Ù¤ÇÀÖÁ¿¤¬±é¤¸¤¿ÇòÉÍÍ¥ÅÍ¤ÎÂæ»ì¤È¶¦¤Ë¡¢ÀÖÁ¿¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é·èÄê¤¬ÀÖÁ¿ËÜ¿Í¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Î¡Ö»³ÅÄÍµµ®¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê²¦¤Ë¤ª¤ì¤Ï¤Ê¤ë¡ª¡×¤ËÂ³¤¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤È¤Ê¤ëÀÖÁ¿¡£¡Ö1²óÌÜ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´¶Æ°¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¡×¤ÈÁ°²ó¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Öº£²ó¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖºÇ½ªÅª¤ËÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢²£¥¢¥ê¤Îº½¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¡¢º£²ó¤Î¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¹Ã»Ò±à¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£»³ÅÄ¤â¡¢¡Öº£²ó¤ÏÎÞ¤Î2¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Ð´é¤Î2¿Í¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¶¦±é¤Ë´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Î¡Ö»³ÅÄÍµµ®¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê²¦¤Ë¤ª¤ì¤Ï¤Ê¤ë¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀÖÁ¿¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤Ë»³ÅÄ¤¬¡Ö°Â¿´¤·¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢2¿Í¤Îå«¤¬¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¿´¤òÇ®¤¯¤µ¤»¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¹Ã»Ò±à¡×¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÁÀâ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤«¡£2¿Í¤Î³Î¸Ç¤¿¤ëå«¤¬¡¢¤³¤Î½©¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
