俳優の杉浦太陽（44）が12日、横浜で開催されたベビー・マタニティイベントのトークショーに参加した。

【映像】次女・夢空ちゃんの写真

8月に妻でタレントの辻希美との間に第5子となる次女・夢空ちゃんが誕生した杉浦。辻が妊娠中は、家族全員が「チーム」として支えたという。

辻がつわりの時に行う、献身的なサポートについて述べた。

杉浦「夜10時前ぐらいにメロンが食べたいと言うから、ダッシュで行ってスーパーを駆け巡って、どこか開いているところがないかと。メロンを発見したとき、やっとメロンがあったと思って。それを届けに行ったら喜んでくれた」

そして、思春期を迎えた次男・昊空くんにまつわる嬉しかったエピソードを明かした。

杉浦「中学校1年生の3番目の子がいるんですけど、思春期で声変わりもしてウザいとか言う時期なんですね。でもウザイとか思わないのと聞いたら、『ママが妊娠しているからガマンしている』と。反抗期を自らの自我で抑えている。それはすごく感動しました。何してもムカつくけどママが妊娠しているから我慢している、優しいと思いました」

（『ABEMA Morning』より）