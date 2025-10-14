「まさか玉木・国民民主よりも…？」高市“首相誕生”のキャスティングボート握った「維新の存在感」

首班指名当日まで苛烈な下交渉

26年に及ぶ自公連立が崩れ、政界は風雲急を告げている。

各所で報じられているとおり、離脱の理由は公明党をないがしろにしたことだった。

「総裁選の前から公明党を差し置いて、麻生太郎氏（85）が国民民主党の榛葉賀津也氏（58）と会談したり、党の重要ポストである幹事長代理に“裏金議員”の萩生田光一氏（62）を起用するなど、公明党の神経を逆なでし続けた。決裂した10月10日の会談では笑顔で写真に収まる高市早苗新総裁（64）とは対照的に斉藤鉄夫代表（73）の表情は硬いまま。その時点で腹は決まっていたのだろう」（永田町関係者）

公明が連立解消したことで、首班指名の行方はわからなくなった。首班指名選挙は衆参両院で行われ、指名された者が異なる場合は衆院の結果が優越する。

１回目の投票で過半数を得た候補が内閣総理大臣に指名される。衆院の過半数は233議席。１回目の投票で過半数に届かない場合は、上位２名の決選投票となる。公明党が抜けたことで自民党は196議席で、野党が結集すれば政権交代が可能だ。

鼻息荒いのは立憲だ。野田佳彦代表（68）いわく

「政権交代は数十年に一度のチャンス」

昨年の首班指名では“野田総理”で野党結集を訴えたものの、石破茂首相（68）に敗北したことで、今回は

「首班指名では野田代表にこだわらない」（安住淳幹事長）

と方針転換。国民民主党の玉木雄一郎代表（56）を担ごうと動き出した。

「現状、玉木氏は政策の不一致を理由に立憲の申し出に難色を示している。玉木氏の言い分は至極真っ当。他方、野田氏は“大事の前の小事”で、政策を180度転換はしないが、国民側にある程度寄せた上で政権交代を第一に目指そうと説得を試みている」（全国紙社会部記者）

首班指名はスムーズならば当初10月15日にも行われる予定だった。それが17日にずれ、今度は20日に……。永田町関係者によれば、

「一寸先は闇。立憲、国民、維新の三者協議も一度決裂したからといって鵜呑みにできない。逆のパターンもしかり。首班指名当日まで苛烈な下交渉が繰り広げられる」

と話す。

現状、政界のキャスティングボートを握っているのは名前が挙がっている玉木氏のようにも映るが、実は維新の影響力も大きい。

自民党196議席＋維新35議席で合計231議席

自公連立が解消されたことで、選挙のたびに公明党とバチバチやり合ってきた維新が自民の新たな連立パートナーとして入り込む余地ができた。現に自民党は維新に連携を呼びかけ、返す刀で次期選挙では公明党が擁立する選挙区に“刺客”を立てることを示唆している。

「自民党196議席＋維新35議席で合計231議席。そこに高市氏を支持する他勢力が加われば１回目の投票から過半数を占めることは可能。最後の最後、３議席を有する参政党の投票先で勝負が決する可能性もある」（テレビ局関係者）

維新と親密だった小泉進次郎農相（44）が総裁選で敗れはしたものの、パイプはなくなったわけではない。かつて維新から出馬した元フジテレビアナウンサーの長谷川豊氏はＸで

〈維新は強烈なキャスティングボートを握ったね 副首都構想に社会保障費の減額 恐らく自民はこの二つなら受け入れられる〉

と指摘している。

かたや元維新代表の松井一郎氏はＸで

〈公明党が離れたから維新って、そんなもんじゃないでしょ。公明党腹立つから刺客候補って、高市さん、総理になろうとしている方が感情丸出しは危険でしょ〉

とクギを刺しているが……。

「現在、キャスティングボートを握っているのは維新で間違いないでしょう」

と話すのは、政治評論家の有馬晴海氏だ。本サイトの取材に対し同氏は、

「衆議院で24議席を有する公明党が離脱しても、35議席持っている維新が連立に入ってくれれば、自民としては首班指名で231票とることができ、過半数ではないにしても首班指名で高市氏が選ばれる公算が大きくなる。しかも、公明党と犬猿の仲である維新にとっても、公明離脱によって組みやすい状況にあることは事実です。ただ、維新が人気なのは大阪だけで、先の参院選の結果をみても、党勢は落ちている。自民党としては、将来的なことを考えるのであれば人気のある国民民主党との連立が理想的なのでしょうが、とりあえず首班指名という目先のことを考えると、やはり維新の存在が大きいでしょうね」

と分析する。

立憲の野田佳彦代表は10月12日、神奈川新聞社の単独インタビューに応じ

「玉木さんに絞ったわけではない。維新（共同代表）の藤田文武さんも対象」

と維新に対してもヨイショしている。国民民主と合意できれば、維新も交渉のテーブルに着くというだけに、秋波を送り続けている。

高市早苗か、玉木雄一郎か――。

どちらに転んでも、政権運営は容易ではなく、年内の解散総選挙も現実味を帯びてくる。

政界で権力争いが繰り広げられている間、物価高などで苦しむのは国民。政治への不信感は増すばかりだ――。