リーグ優勝決定シリーズ第1戦

米大リーグ・ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地でブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦を行った。4回の攻撃で不運のプレーが発生。大飛球をブルワーズ中堅手がはじいたものの、そのままキャッチしたかに見えたが、直前でフェンスに当たっていた。フォースプレーとなり、三走、二走が相次いでアウトに。チャンスが一転無得点となった。

まさかの珍プレーでドジャースがチャンスを逸した。1死満塁のマンシーの打席。中堅へ特大の飛球を放ち、フェンス際で中堅手フリリックがジャンプ。キャッチを試み、グラブからこぼれたボールをそのままキャッチしたかに見えた。しかし、直前でフェンスにボールが当たっていた。

タッチアップに備えて一度三塁ベースに戻ったヘルナンデスが急ぎ本塁へ向かうが、見事な中継プレーで本塁に送球されてフォースアウトに。さらに二塁走者スミスはフリリックがキャッチしたと判断して進塁しておらず、三塁もフォースアウトでまさかのゲッツーとなった。ロバーツ監督が抗議するも、判定は覆らず。敵地は大歓声に包まれた。

一瞬何が起きたかわからなかったX上の日本ファンも混乱に陥ったが、グラブに当たった時点で進塁できたヘルナンデスが、スタートを切らずに一度戻ってしまったことを指摘する声も多く「距離的にしっかり見た後からホームには行けたのでテオスカーの大チョンボです」「テオスカーは一瞬思考停止したなぁ」「ドジャースが不運なのは間違いないけど、テオスカーの走塁がお粗末なのも否めないね…」などと書き込まれていた。

一方で、ヘルナンデスが生還していたとしても二塁走者スミス、一塁走者エドマンが進塁していなかったため、こちらで併殺となっていた可能性を指摘する意見も。「テオだけが云々って話でもない」との反応もあり、様々な意見が飛び交っていた。



