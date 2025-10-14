リーグ優勝決定シリーズ第1戦

米大リーグ・ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地でブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦を行った。4回の攻撃で不運のプレーが発生。大飛球をブルワーズ中堅手がはじき、ノーバウンドでキャッチしたかに見えたが、キャッチ前に直前でフェンスに当たっていた。2者がアウトになる不運のゲッツーとなった。

複雑怪奇なプレーで、ドジャースが先制のチャンスを逸した。

4回1死満塁のマンシーの打席。中堅へ特大の飛球を放ち、フェンス際で中堅手フリリックがジャンプ。キャッチを試み、グラブからこぼれたボールをそのままキャッチしたかに見えた。しかし、直前でフェンスにボールが当たっていた。

タッチアップに備えて一度三塁ベースに戻ったテオスカー・ヘルナンデスが急ぎ本塁へ向かうが、見事な中継プレーで本塁に送球されてフォースアウトに。さらに二塁走者スミスはフリリックがキャッチしたと判断して進塁しておらず、捕手がボールを持ったまま三塁を踏んで、まさかのゲッツーとなった。

米スポーツ専門局「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者は、あるファンの「彼（テオスカー）は（理解できることに）ボールはフェンスには当たらず、キャッチのままだと思っていた。彼は弾く前の最初のキャッチの時に三塁を離れ、はねた後にまた戻った」という投稿を引用する形で、自身のXに見解をつづった。

「その通りだが、彼はキャッチが試みられ、ボールがグラブに当たった時点で本塁に向かって走り出すことができる。今年のジャイアンツ戦ではマイケル・コンフォートが同じようなプレーのおかげで得点できた」

ドジャースは5回にも1死一、二塁のチャンスでベッツが二ゴロ併殺に倒れ、先制機を逃したが、6回にフリーマンのソロ本塁打で先制した。



（THE ANSWER編集部）