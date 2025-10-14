リーグ優勝決定シリーズ第1戦

米大リーグ・ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地でブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦を行った。4回の攻撃で不運のプレーが発生。大飛球をブルワーズ中堅手がそのままキャッチしたかに見えたが、こぼれてフェンスに当たった後に捕球していた。フォースプレーとなり、ニ走、三走が相次いでアウトに。チャンスが一転無得点となった。米メディアも驚きを隠せないでいる。

まさかの珍プレーでドジャースがチャンスを逸した。1死満塁のマンシーの打席。中堅へ特大の飛球を放ち、フェンス際で中堅手フリリックがジャンプ。キャッチを試み、グラブからこぼれたボールをそのままキャッチしたかに見えた。しかし、グラブから直前でフェンスにボールが当たっていた。

タッチアップに備えて一度三塁ベースに戻ったヘルナンデスが急ぎ本塁へ向かうが、見事な中継プレーで本塁に送球されてフォースアウトに。さらに二塁走者スミスはフリリックがキャッチしたと判断して進塁しておらず、三塁もフォースアウト。まさかのゲッツーとなった。ロバーツ監督が抗議するも、判定は覆らず。敵地は大歓声に包まれた。

複雑怪奇なプレーの末にドジャースは先制を逃し、米メディアからも混乱が続出した。米専門メディア「ドジャース・ネーション」は公式Xに「テオスカー・ヘルナンデスはあのプレーでバックするべきではなかった。おいおい……これは痛いぞ」と名指しで指摘。米スポーツメディア「ブリーチャー・リポート」は公式Xに「一体全体何が起こったんだ？」。また、米国のデータ分析会社「コディファイ・ベースボール」も公式Xに「おそらくポストシーズン史上最もクレイジーなプレー」と記していた。

ドジャースは5回にも1死一、二塁のチャンスでベッツが二ゴロ併殺に倒れ、先制機を逃したが、6回にフリーマンのソロ本塁打で先制した。



（THE ANSWER編集部）