関西の地酒を楽しむ日本酒フェア！ホテル ユニバーサル ポート「SAKE COLLECTION」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」にて「SAKE COLLECTION」を開催。
新入社員が企画・選定した、関西の地酒や大阪産（もん） などの料理を楽しむ日本酒フェアです☆
ホテル ユニバーサル ポート「ラウンジR」SAKE COLLECTION
開催期間：2025年10月14日（火）〜 ※終了日未定
価格：日本酒３種とお料理のセット 2,000円（税・サービス料込み）
場所：ホテル ユニバーサル ポート 1階 ラウンジR（大阪市此花区桜島1-1-111）
※季節や仕入れ状況により提供する日本酒、お料理は変わります
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」が、2025年10月14日より館内の「ラウンジR」にて「SAKE COLLECTION」を開催。
新入社員が企画から日本酒の銘柄選定まで携わり、関西の地酒や大阪産（もん） などの料理を楽しむ日本酒フェアです！
期間中、関西の地酒を含む3種の日本酒と、大阪産食材を使用したシェフこだわりの和食料理をペアリングできる「日本酒飲み比べセット」を提供。
銘柄ごとの個性豊かな味わいと、料理と重なり合うことで生まれる”和″の奥深さを体験できるセットです。
なお、ラウンジRでは今回の「SAKE COLLECTION」の提供開始を皮切りに、大阪や関西をはじめとする日本各地の魅力を国内外から訪れるゲストに届ける企画をスタート。
四季折々のイベントや限定企画を用意し、お酒やシェフこだわりのメニューを通じて、旅の思い出に残る特別な体験が提供されます☆
日本酒3種
「日本酒飲み比べセット」で提供するのは「秋鹿 歌垣純米吟醸」「東洋美人 大辛口 純米吟醸」「三井の寿 ワイン酵母で造った純米吟醸酒」
「秋鹿」と「東洋美人」は、同じ純米吟醸でも醸造環境や精米歩合が異なり、飲み比べると違いが一層際立ちます。
ワイン酵母で造られた「三井の寿」はワインセラーで管理し、異なる温度で提供。
それぞれの違いを感じながら、料理とのペアリングを楽しめます！
秋鹿 歌垣純米吟醸
「秋鹿 歌垣純米吟醸」は、大阪北部能勢にある酒蔵が造る一品。
まろやかで豊かな味わいが感じられ、キリッとした酸味と辛口のキレが特徴です。
大阪・能勢町産「山田錦」を低温で仕込んでいます。
東洋美人 大辛口 純米吟醸
山口県萩市にある酒蔵が造る大辛口純米吟醸は、山田錦の味わいを引き出しつつ、辛口でシャープな口あたり。
飲み飽きず、米の甘味も感じられる上品な味わいです！
三井の寿 ワイン酵母で造った純米吟醸酒
福岡県三井郡にある酒蔵が、ワイン用酵母を使用し造った珍しい純米吟醸酒です。
白ワインのような爽やかな酸味と、米の旨味を味わえます。
料理
お酒と合わせて楽しむ料理には、しらすや茄子、椎茸と鶏肉といった食材を使用。
日本酒の味を引き立て、料理と合わせる楽しさを体験できます！
大阪産しらすのタルティーヌ
大阪産のしらすに、奴葱と白ごまを合わせ、オリーブオイルで和えた一品。
シンプルに仕上げることで、しらす本来の旨みを存分に楽しめるメニューです。
オリーブオイルとともに鼻に抜ける香ばしい風味が、日本酒の味わいをより引き立てます☆
茄子の浅漬け
鰹と昆布の出汁をベースにした浅漬けのもとを作り、一日漬け込んだ茄子を盛り付けた「茄子の浅漬け」
仕上げに鰹節を添え、あっさりとした味わいに！
どの日本酒とも相性が良く、引き立て役となる一品です。
椎茸と鶏肉の旨煮
椎茸と鶏肉を、出汁・醤油・みりん・酒でじっくりと煮込んだメニュー。
椎茸から染み出る旨味を鶏肉がまとい、一体感のある味わいに仕上げられています。
椎茸ならではの食感と、甘めの味付けが日本酒によく合う一品です☆
担当者コメント マルチタスク課／2025年4月入社 佐藤千尋さん
私たち若手の意見を積極的に取り入れていただき、企画が実現したことに驚きと嬉しさを感じています。
洋酒やカクテル等が多いラウンジで、お客さまに日本酒の魅力を深く伝えていけるよう、引き続き勉強していきます。
担当者コメント マルチタスク課／2025年4月入社 水谷亮太さん
入社したばかりの新入社員という立場で、この企画に携わり、日本酒を選定した経験が自身の向上心に繋がりました。
お客さまに「また来たい」と感じていただけるようなサービスを提供できるよう努めます。
関西の地酒や大阪産（もん） などの料理を楽しむ日本酒フェア。
ホテル ユニバーサル ポートの「SAKE COLLECTION」は、2025年10月14日より提供されます！
ホテル ユニバーサル ポートは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。
