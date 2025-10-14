14日間無料チケットや壁紙がもらえる！ディズニー ファンタスピーク「累計30万ダウンロード突破記念キャンペーン」
アルクが展開する「ディズニー fantaSpeak（ファンタスピーク）」
魅力あふれるディズニー作品やピクサー作品のコンテンツと様々な仕組みで、学びの習慣化や豊かなライフスタイルの実現をお手伝いしてくれる英語・英会話アプリです。
2023年7月の正式リリース以降、約2年で累計30万ダウンロードを突破したことを記念したプレゼントキャンペーンが期間限定で開催されています☆
ディズニー fantaSpeak（ファンタスピーク）「累計30万ダウンロード突破記念キャンペーン」
キャンペーン期間：開催中〜2025年10月16日（木）23:59
アプリダウンロードはこちら
2025年8月に累計30万ダウンロードを突破した英語・英会話アプリ「ディズニー fantaSpeak（ファンタスピーク）」
ディズニーやピクサーの物語、約50作品を題材に、英語を楽しく学べる大人向けの英語学習アプリです。
「ディズニー ファンタスピーク」では、正式リリースから約2年で累計30万ダウンロードを突破したことを記念したキャンペーンを開催中！
14日間無料チケットが配布されているほか、ディズニーデザインの限定壁紙がプレゼントされます☆
ディズニーデザインの壁紙を全員に
キャンペーン期間中にアプリを利用された全ユーザーに、ディズニーデザインのスマートフォン用壁紙をプレゼント。
スマートフォンの壁紙に設定すれば、アプリでの学習時間以外もディズニーの世界が楽しめます。
壁紙はアプリ内の専用ページよりダウンロードが可能です。
PRO機能をすべて使える！14日間無料チケット
有料機能やコンテンツをじっくり試せるよう、キャンペーン期間中は14日間無料チケットをプレゼント。
そして今回のキャンぺーンは、現在FREEユーザーのすべての方が申し込みできます。
日々パワーアップしている「ディズニー ファンタスピーク」の全コンテンツを試すことができるチャンスです☆
※詳細はアプリ内の専用ページより確認できます
正式リリースから約2年で累計30万ダウンロードを突破ことを記念したスペシャル企画。
ディズニー fantaSpeak（ファンタスピーク）にて2025年10月16日まで実施されている「累計30万ダウンロード突破記念キャンペーン」の紹介でした☆
アプリダウンロードはこちら
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 14日間無料チケットや壁紙がもらえる！ディズニー ファンタスピーク「累計30万ダウンロード突破記念キャンペーン」 appeared first on Dtimes.