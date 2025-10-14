『千銃士:Rhodoknight for Nintendo Switch』、発売日が2026年2月26日に決定 新たな貴銃士とキャストも発表に
銃の化身である“貴銃士”を育成するRPG『千銃士:Rhodoknight for Nintendo Switch』（Nintendo Switch）の発売日が、2026年2月26日に決定。本日より予約受付も開始され、新たな5名の貴銃士も公開になった。
【写真】超豪華な特典が付く「限定版」も登場
本作は、2021年11月〜2024年4月まで配信されていたスマートフォン版『千銃士:Rhodoknight』のストーリーに加え、メインストーリー完結を含めた新規ストーリーを大幅収録。さらに、育成やバトルといった各種要素も網羅した“完全版“として、Nintendo Switch用にリリースされる。
この度、本作の発売日が2026年2月26日に決定し、予約受付も本日スタート。また、新たな貴銃士5名とそのキャストも明らかになった。
■ベイカー（CV：小松昌平）
4章に登場した、ベイカーライフルの貴銃士。カサリステで召銃されたようだが……？
■キセル（CV：鈴木達央）
日本で鷲ヶ前組の若頭に召銃された、キセル型の奇銃の貴銃士。前作「千銃士」から引き続き登場するが、今作ではなぜか絶対高貴になることができず……？
■イエヤス（CV：梅原裕一郎）
日本の将軍、桜國泰澄に召銃された火縄銃の貴銃士。キセル同様、前作「千銃士」から引き続き登場しているが、絶対高貴になれない原因を探している。
■ベネッタ（CV：興津和幸）
イタリアのボフォンキオファミリーに召銃されたハンドガンの貴銃士。マフィアの一員として、冷酷な一面も見せるが……？
■カルカノーレ（CV：大塚剛央）
イタリアのボフォンキオファミリーに召銃されたボルトアクションライフルの貴銃士。ベネッタとは血の掟・オメルタを結んでいる。
本作の限定版には「B5サイズ設定資料集（100ページ以上収録）」「B5サイズアクリルボード」「PALETONE クリアポストカード 9種セット」が、特典付き通常版には「特製トールケース入 心銃アニメーション全点収録DVD」が付属する。
『千銃士:Rhodoknight for Nintendo Switch』は、Nintendo Switch向けに2026年2月26日発売予定。
