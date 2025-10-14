¡ÖµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤Æ¤â»ÔÄ¹¤Ï»ÔÄ¹¤Î¤Þ¤Þ¡×¡ÖÊÑ¤ÊÏÃ¡×°ËÅì»ÔÄ¹¤Ë¤è¤ëµÄ²ñ²ò»¶¤Ç¤Î»ÔµÄÁª¤ËµÆ´ÖÀéÇµ»á¤¬µ¿Ìä¡Ä¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ï£±£´Æü¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬»ÔµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¦»ÔµÄÁª¡ÊÄê¿ô£²£°¡Ë¤¬£±£²Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁªµó¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤Ç»ÔµÄ²ñ¤¬ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤òÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡¢£¹·î£±£°Æü¤ËµÄ²ñ¤Î²ò»¶¤ò·èÃÇ¤·»ÔµÄÁª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åê³«É¼¤Ï£±£¹Æü¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëµÆ´ÖÀéÇµÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢º£²ó¤Î²ò»¶¤Ë¡ÖµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤Æ¤â»ÔÄ¹¤Ï»ÔÄ¹¤Î¤Þ¤Þ¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡×¤È¤·¡ÖÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î³ØÎò¤ÎÌäÂê¤Çº£²óÊ¶µê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µÄ²ñ¤¬²ò»¶¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¼«Ê¬¤ò»ÔÌ±¤ÎÊý¤Ë¤É¤¦È½ÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤«¡©¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤Ð¡¢¤´¼«Ê¬¤¬¤â¤¦£±²ó»ÔÄ¹Áª¤Ë½Ð¤Æ»ÔÌ±¤ÎÊý¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¶Ä¤°¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¤ä¤êÊý¤À¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÇµÄ²ñ¤¬²ò»¶¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤·¡ÖµÄ°÷¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÁèÅÀ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤¬ÅöÁª¤·¤¿¸å¤ËÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤«ÈÝ·è¤¹¤ë¤«¡Ä¤½¤³¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊµÄ°÷Áªµó¤âÊÑ¤ÊÏÃ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£