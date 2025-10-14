【アンマン＝金子靖志】イスラエル軍の発表によると、イスラム主義組織ハマスは１３日、死亡した人質２８人のうち４人の遺体をイスラエル側に引き渡した。

全員の遺体が引き渡されなかったことに、イスラエルは米国が提案した和平計画「第１段階」の合意違反だとして強く反発している。

イスラエル主要紙ハアレツなどによると、４人はイスラエル人３人とネパール出身の１人とみられる。ハマスは仲介国などに対し、遺体ががれきの下に埋もれるなど「我々の力でどうにもできない現地の事情」で、引き渡す遺体数が少なくなったと説明しているという。

イスラエルのイスラエル・カッツ国防相は１３日、Ｘ（旧ツイッター）への投稿で「意図的な遅延や回避も合意の重大な違反とみなす」と強調し、相応の措置を取ると警告した。今後の恒久和平に向けた交渉で懸案になる可能性もある。

一方、イスラエルは１３日、ハマスが生存する人質２０人を解放したことを受け、収監するパレスチナ人１９６８人を釈放した。このうち１７１８人は治安上の理由で拘束され、２５０人はイスラエル人への殺人や殺人未遂で有罪判決を受け、終身刑に服していたという。