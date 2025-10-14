内田有紀、スーパーで“ドン引き”されたエピソード明かす「ただの不審な人でございます」
俳優の内田有紀が14日、都内で行われた『ヤクルト ギネス世界記録 認定授与式』に登壇し、プライベートでのスーパーで出会った人の反応を明かした。
【写真】めっちゃ嬉しそう！笑顔でくす玉を割る内田有紀
ヤクルト商品「豆乳の力」のCMにも出演中の内田は、認定授与式を盛り上げるためにゲストとして出席。くす玉を割って、ギネス世界記録認定を祝福した。
普段からヤクルト商品を愛飲していると語る。「スーパーで『豆乳の力』を取ろうとしたときに、女性が一緒に取ろうとしたことがあって。そんなときは思わず『ありがとうございます』って言っちゃうくらい」と明かした。相手の反応を問われると、「引いてます。“この人だれなの？”って。メガネも帽子もマスクもしているので、私ということはまったくわからない、ただの不審な人でございます」と苦笑いで語った。
ヤクルトは、この度国内外で販売する「ヤクルト」ブランドが「最大の乳酸飲料／乳酸菌飲料ブランド（最新年間売上）として「ギネス世界記録」認定された。あわせて、認定を記念したパッケージが11月上旬から展開される。
認定授与式には内田のほかに、ギネス世界記録公式認定員の藤渕文香氏、ヤクルト・成田裕代表取締役社長が登壇した。
