内田有紀、初めてのくす玉割りで大興奮 大人の肌見せワンピースでギネス世界記録認定証授与式に華添える
俳優の内田有紀が14日、都内で行われた『ヤクルト ギネス世界記録 認定授与式』に登壇し、「ほぼ初めて」となるくす玉割りで祝福した。
【写真】めっちゃ嬉しそう！笑顔でくす玉を割る内田有紀
ヤクルト商品「豆乳の力」のCMにも出演中の内田は、認定授与式を盛り上げるためにゲストとして出席。上品な大人の肌見せの純白のレースのワンピース姿で場に花を添えた。ギネス世界記録公式認定員の藤渕文香氏からヤクルトの成田裕代表取締役社長へ公式認定証が授与されるのを見守り、代表してくす玉を割って認定を祝福した。
内田は「くす玉を割る瞬間を見たことはありますけど、割ることはないので…ほぼ初めてですね！」と大興奮。勢いよく割れる様子に少し驚きもにじませつつ、成田社長とともに満面の笑みを見せた。成田社長が「創業90年の節目に達成できたこと、本当に心からうれしく思います」としみじみ語ると、内田は「信頼を重ねることがどれだけ大変か、年齢を重ねてわかるようになりました」と称え、「社員のみなさんの頑張りや努力あってこそ。今回立ち会わせていただいて、自分の活動にとっても励みになりましたし、真摯に向き合っていきたいと思いました」と刺激を受けたと笑顔で語った。
ヤクルトは、この度国内外で販売する「ヤクルト」ブランドが「最大の乳酸飲料／乳酸菌飲料ブランド（最新年間売上）として「ギネス世界記録」認定された。あわせて、認定を記念したパッケージが11月上旬から展開される。
