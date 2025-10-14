

難治てんかんの治療薬として期待されるのが、大麻由来成分CBDから作られた医薬品です（写真：takeuchi masato／PIXTA）

前サントリーホールディングス会長・新浪剛史氏が大麻由来成分のサプリメントを輸入したという疑いで、家宅捜索を受けた。

この問題でにわかに注目を浴びている大麻成分だが、これとはまったく別の話として、大麻を病気の治療に役立てようとする動きが出てきている。

医療現場ではなぜ大麻由来成分から作られた医薬品が待たれるのか。背景と今後の課題を探る。

子どもの難治性てんかんに

「エポックメーキングだったのは、2018年、アメリカの規制当局（食品医薬品局：FDA）が、大麻由来のカンナビジオール（CBD）を有効成分とする製品を難治性てんかんの治療薬として承認したことです。大麻由来の成分が医薬品として使えそうだという話はそれ以前にもありましたが、実際に（抗てんかん薬として）世に出てきたのです」

こう話すのは、湘南医療大学薬学部教授で、国内外の薬物規制に詳しい舩田正彦さんだ。ちなみに、この抗てんかん薬はヨーロッパなどでも使用が認められた。

アサ科の植物である大麻草には、100を超える成分が含まれていて、その代表がテトラヒドロカンナビノール（THC）とCBDだ。前者は高揚感や陶酔感、衝動性、幻覚などを引き起こし、依存性がある一方、後者はこのような精神作用がなく、依存のリスクも極めて低い。新浪氏が購入したサプリメントに含まれていたとされる大麻の有害成分が、THCだ。

FDAが認めたCBD含有医薬品の投与対象の1つが、「ドラベ症候群」という疾患だ。難病情報センターによると、日本に3000人程度の患者がいる。

ドラベ症候群は1歳までに発症し、全身のけいれんや歩行時のふらつき、言葉の遅れなどが表れる。けいれんは1日に何度も繰り返し起こり、発作が5分以上続くことも。脳に障害が及んで、発達に遅れが出ることもある。

発作は発熱時、入浴中・入浴後、あるいは疲れたときや興奮したときに起こりやすいものの、いつ発作が起こるのかわからない。本人や家族の不安感も大きいうえ、発作時の対応も必要で、身体的な負担も少なくない。

患者会が厚生労働大臣に要望書

現在、ドラベ症候群の患者に使える抗てんかん薬は約10種類あるが、どれも効果は十分とは言い難い。そのため、1〜2剤では発作を防ぎきれず、どうしても薬の数が増えてしまう。

ドラベ症候群患者家族会の会長・黒岩ルビーさんは、「昨年4月のアンケートでは、回答した会員145人の半数以上が、4種類以上を服薬していました。それでも、平均して年に数十回の発作を起こしているのが現状です」と打ち明ける。

そうしたなかで知った、アメリカで承認されたCBD含有医薬品。

「日本でも、同じように使いたい」という声が会員から多く上がったが、当時は大麻取締法の規制により、大麻から製造された医薬品を投与・服用（法的には施用）することはできなかった。

そこで、同会は日本てんかん学会などと連名で、法律の見直しと医薬品の早期承認に関する要望書を根本匠厚生労働大臣（当時）に提出した。既存の薬を複数組み合わせても効果が乏しい患者に使うことができれば、発作回数を減らせるかもしれない――そんな期待からだ。

薬学専門家の舩田さん（前出）も、「効き目には個人差はあるでしょうが、治療の選択肢が増えることが重要です」と話す。

必要な医薬品を使えない患者がいる一方で、大麻の不正所持による検挙者は2010年代半ばから増え始め、2020年には5000人を超えた。2023年は6703人と過去最高となり、覚せい剤を抜いた（厚生労働省発表）。2020年以降、検挙者は30歳未満が約7割を占め、若年層での大麻乱用が深刻な問題となっている。

「当時の法律では、大麻の所持・譲渡・譲受は規制されているが、使用に関しては禁止規定や罰則がなく、それが乱用のハードルを下げているのではないかという意見があった」と舩田さんは指摘する。

「海外で認められた医薬品を国内でも利用したいという流れと、乱用をしっかり取り締まるべきという流れがタイミング的に一致したことで、法改正の議論が始まった」（舩田さん）

その結果、2023年に大麻取締法が改正され、大麻から製造された医薬品の使用等を禁止する規定の部分が削除。同時に、麻薬及び向精神薬取締法（麻向法）で大麻（成熟した茎・種子を除く大麻草、または大麻草の形状を有するものとTHCを含有するもの）を「麻薬」と位置付け、一定の規制のもとで製造や使用ができるようになった。

他方、CBDは麻薬に指定されず、単独の製品であれば通常の医薬品として使用が可能となった。

誤解を招く「大麻解禁」説

世の中では、この法改正をもって「大麻解禁」と受け止める向きもあるが、それは誤解を招く話だ。

「現時点では、大麻自体の使用を広げていくのではなく、大麻由来の成分を医薬品として使用することができるようになった、ということ。それ以外の不正使用は、麻向法できちんと取り締まる。両者をしっかり区別することがポイントです」と舩田さんは強調する。

ドラベ症候群患者家族会の黒岩さんもこう訴える。

「私たちがCBD含有医薬品を求めているのは、大麻由来だからではなく、臨床試験で有効性・安全性が認められ、アメリカのFDAが承認していたからです。ほかにも国内未承認薬の早期承認を要望してきましたが、基本的には、同じように考えています」

大麻を規制しつつ、CBD含有医薬品を世に出す条件は整った。あとは既存の医薬品開発の仕組みに沿って規制当局の審査を受け、医療用医薬品として製造販売承認を得るだけだ。そのためには、臨床試験で有効性・安全性を確認し、企業がデータをもとに承認申請する必要がある。

アメリカなどでCBD含有医薬品を製造販売するジャズファーマシューティカルズは、9月に新薬開発状況を更新したが、日本でCBD含有医薬品は承認申請まで進んでおらず、その前の臨床試験段階とされている。

仮に日本でCBD含有医薬品が承認された場合、どのような枠組みで使用することになるのか。

2023年12月の国会で大麻取締法などの改正案が成立したときの付帯決議は、「処方は、研修の受講等の一定の資格を満たす医師が行う」ことを検討課題に挙げている。

舩田さんも運用方法については今後の課題としつつも、「使用する患者さんを医療機関側が登録するなどのしくみが必要」と考える。

大麻から医薬品が生まれる日が来るとすれば、国が定めたルールに則って承認され、医師の処方により使用するものとなる。

承認後も、副作用や他の医薬品との相互作用、そして長期使用の影響などについて、慎重かつ詳細な情報収集が必要だ。医療現場、製造販売企業、厚生労働省が連携して対応することが求められる。黒岩さん（前出）の言葉を借りるなら、基本的にはほかの薬と変わらないのだ。

サプリメントやスキンケア商品は？

最後に、すでにCBDを含有する製品（医薬品でないもの）がサプリメントやスキンケア商品として流通しているという“事実"についても触れておきたい。

もともと、大麻草の種子や成熟した茎に由来する製品は流通可能で、法改正後もTHCの残留が基準値以下なら規制対象外となる。これらは我々消費者が自分の意志で購入し、日々の健康の維持・増進や美容に役立てる、という位置づけだ。

一方で、2023年の国会の付帯決議（前述）には、次の文言が盛り込まれた。

＜CBDを使用した製品について、安眠等の機能を過度に強調した広告で消費者が惑わされることのないよう、（政府は）監視指導を行うこと＞

消費者側も、その製品にどんな成分がどれくらい含まれているか、気を付けて選びたい。もしも「摂取して体調の異変を感じたら、速やかに医療機関を受診すること」と、舩田さんはアドバイスする。

その際、製品やパッケージの情報を提供するのがよいという。消費者がCBD製品を安全かつ安心して使用するために、第三者による安全性の評価機関などの構築も重要になるだろう。

大阪の医薬品メーカー・モリモト医薬の代表取締役で、国内外の製薬企業やCBD関連企業とコンタクトをとっている盛本修司さんも、「主要な成分の含有量やほかの成分が入っていないか、品質をしっかりと管理する必要がある」と指摘する。

大手製薬会社出身の盛本さんは、大麻由来医薬品やCBD製品の適正な普及のため、静岡県立大学大学院客員教授の佐藤均さんらとともに、産学連携コンソーシアムを立ち上げた。企業や研究機関が参画し、ともに研究開発し、産業育成するイメージだという。

（佐賀 健 ： メディカルライター）