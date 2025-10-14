「最もクレイジーなプレー」でド軍のチャンス“消滅”　満塁好機の中ゴロ併殺打に「信じられない展開だ」米記者嘆き

マンシーの打球がまさかの中ゴロ併殺打となった(C)Getty Images

ドジャースが現地時間10月13日、敵地でブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦に臨んだ。

【動画】大飛球が一転…ドジャース「中ゴロ併殺」で無得点に終わったシーン

「1番・DH」で先発出場の大谷翔平は初回の第1打席は四球を選んで出塁したが、得点には結びつかなかった。3回一死の第2打席は左飛に打ち取られた。



試合は0−0で迎えた4回一死満塁から、マックス・マンシーの中堅への大飛球を中堅手のサル・フリリックがグラブに収めかけたが弾き、フェンスに直撃すると、三塁走者のテオスカー・ヘルナンデスは本塁フォースプレーでアウト。さらに三塁もアウトとなり、不運な併殺打でチャンスが潰えてしまった。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のノア・カムラス記者は自身のXで、このシーンに触れ「最もクレイジーなプレーの一つ」と綴ると、「グランドスラム（または少なくとも複数得点の二塁打）になる可能性があった打球が、キャッチだったかどうかの混乱のせいでダブルプレーに変わってしまった。ドジャースにとっては、まさに信じられない展開だ」と、嘆いていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]