【台風情報】台風23号(ナクリー)は今どこに？ このあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速50メートル 今後の天気を画像で 進路予想 気象庁
■台風23号(ナクリー)
2025年10月14日9時45分発表 気象庁
14日9時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 強い
存在地域 日本の東
中心位置 北緯34度40分 (34.7度)
東経151度10分 (151.2度)
進行方向、速さ 東 45 km/h (25 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
25m/s以上の暴風域 南東側 150 km (80 NM)
北西側 110 km (60 NM)
15m/s以上の強風域 南東側 330 km (180 NM)
北西側 280 km (150 NM)
14日21時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯34度55分 (34.9度)
東経156度25分 (156.4度)
進行方向、速さ 東 40 km/h (21 kt)
中心気圧 984 hPa
最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
暴風警戒域 全域 210 km (115 NM)
15日9時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯35度05分 (35.1度)
東経162度00分 (162.0度)
進行方向、速さ 東 45 km/h (23 kt)
中心気圧 990 hPa
最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
暴風警戒域 全域 240 km (130 NM)
■今後の全国の天気（地方ごとに）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2226146?display=1