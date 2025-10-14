TUY

■台風23号(ナクリー)

2025年10月14日9時45分発表　気象庁

14日9時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    強い
存在地域    日本の東
中心位置    北緯34度40分 (34.7度)
東経151度10分 (151.2度)
進行方向、速さ    東 45 km/h (25 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
25m/s以上の暴風域    南東側 150 km (80 NM)
北西側 110 km (60 NM)
15m/s以上の強風域    南東側 330 km (180 NM)
北西側 280 km (150 NM)

14日21時の予報
種別    温帯低気圧
強さ    -
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯34度55分 (34.9度)
東経156度25分 (156.4度)
進行方向、速さ    東 40 km/h (21 kt)
中心気圧    984 hPa
最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)
暴風警戒域    全域 210 km (115 NM)

15日9時の予報
種別    温帯低気圧
強さ    -
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯35度05分 (35.1度)
東経162度00分 (162.0度)
進行方向、速さ    東 45 km/h (23 kt)
中心気圧    990 hPa
最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)
暴風警戒域    全域 240 km (130 NM)
 

■今後の全国の天気（地方ごとに）

