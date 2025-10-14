日本最速を競う『スーパーフォーミュラ』のスタジオゲストに12日、タレントのマギー氏が登場。スタジオで“ガチすぎる”愛車の詳細を紹介し、共演者やファンから反響を呼んでいる。

【映像】マギー、ガチすぎる愛車＆話題の2S（実際の様子）

運転することが「大好き」と語るマギー氏が紹介したのは、ド派手なリアウイングが目を引くポルシェ 718ケイマン GT4 RS。写真では愛車にもたれかかる姿のほか、ウイングや車内の様子など“映え”だけではない本格的な仕様を披露した。

マギーは「もともとゴルフバッグを積めるスポーティな車として、メルセデスAMG CLS53に乗っていたんですけど、一旦その条件を忘れて、自分の“乗りたい車”に乗ろうということで、いい出会いがあって、GT4 RSを今年から乗っています」ときっかけを語る。このモデルはバケットシートと6点式シートベルトを備え、さらには車内には剛性を高める「ロールバー」も装備されており、まさに“公道を走るサーキットカー”。マギー氏は「ウイングがカッコいいんです。中も全部アルカンターラ（イタリア製 高級人工皮革）で、乗るたびにキュンとします。“この子”に乗るのが本当に毎日楽しいです」とうっとりしながら紹介した。

車好きで知られる実況の田中大貴氏も「反則なほど速い車ですよね」と興奮気味にコメントし、「目立って仕方ないですね」とツートンカラーのボディの存在感を絶賛。解説の松下信治氏も「色は落ち着いてるけど、見たら一発でマギーさんの車ってわかります」と笑顔を見せた。

ファンからは「すんげぇ車じゃん」「やべぇ、バーもはいってる」「911じゃないのがガチンコ」「羽デカ！空でも飛ぶのかな？」など驚きの声が寄せられた。

マギー氏は「路面状況を全部拾うので、タイヤが取れたのかなと思うほど"ボンッ"ってなるんです。テイクアウトのコーヒーはカップホルダーに置けないです」と、唯一の"弱点"も明かした。