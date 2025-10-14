「嫌な予感が…」東名高速でトレーラーと車が衝突事故　直前に3台が“ビタ付け”団子状態で走行の末　神奈川・秦野市

神奈川・秦野市の東名高速で9月、トレーラーと黒い乗用車が衝突する事故が発生した。直前まで双方の車両と前を走る白い車が車間を詰める”ビタ付け”状態で、数分間の団子走行となっていた。黒い車の追い抜き直後にトレーラーも車線変更して接触したとみられる。

衝突で「ドアがかなりへこみ傷ついていた」

神奈川・秦野市を通る東名高速道路で9月30日、カメラが捉えたのは、トレーラーと黒い乗用車が衝突する瞬間だ。

撮影者は「（乗用車の）ドアがかなりへこみ傷ついていた。べこべこ」と語る。

そして、撮影者がさらに驚いたのは運転手の様子だ。

「すごく落ち着いた様子。（トレーラーの）運転手が（普通は）うなだれるとか、焦る雰囲気になると思うが…」と撮影者は話している。

撮影者によると、事故の直前、トレーラーとその後ろにいた黒い乗用車が、車間を詰めて走る、いわゆる“ビタ付け”走行の状態だったという。

撮影者は「かなりビタッとくっついていた。何か始まりそうで嫌だなと」と話している。

車間を詰めた団子走行が数分間続く

さらに、この2台の前を走っていた白い乗用車とも”ビタ付け”の状態になっていて、左右の車線が空いているにも関わらず、数分間、3台が団子状態で走行していたという。

そして、撮影者の嫌な予感は的中。黒い乗用車が左車線から追い抜きをかけた直後、トレーラーも車線変更し、衝突したとみられる。

この事故で、黒い乗用車のドライバーが頭や腰の痛みを訴えていて、警察が事故の原因を調べている。

