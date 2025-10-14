「キムチ臭いと鼻をつままれた」韓国大御所女優、アメリカでの“差別経験”を告白「私も“チーズはバッドスメル”って…」

韓国の大御所女優ソヌ・ヨンヨ（80）が、アメリカ滞在中に経験した“腹立たしい出来事”を明かした。

韓国で10月13日に放送されたSBSのバラエティ番組『同床異夢2 〜君は僕の運命』では、ソヌ・ヨンヨが特別ゲストとして登場した。

番組では「アメリカで5年間、韓国料理屋をやった。私の店に来なかった大統領はいないくらい」と誇らしげに語っていたソヌ・ヨンヨ。そんななか、思い出したようにとあるエピソードを口にする。

「私の店では特定のクレジットカードを受け付けていなかった。ただ、とあるお客さんがそのカードを持ってきて、“なぜ使えないんだ？”と言っていた」

そして、「そのお客さんが日本語を話していた。お客さんが出ていくのを待って、ボールペンを持って出るや否や“この××野郎”と言った。そうして叩いて、叩かれていたら、しばらくしてお客さんから止められた」と話し、スタジオを驚かせた。

さらに、ソヌ・ヨンヨは別の“仕返しエピソード”も告白。「キムチを漬けた後にエレベーターに乗っていたら、アメリカ人の女性が鼻をつまんで、降り際に私に中指を立ててきた。当時はその意味を知らなかったが、娘が悪い意味だと教えてくれた」と語る。

（写真＝SBS）

また、「子どもたちを学校に行かせて（その女性を）待っていた。女性が来たので、（中指を立てられた仕返しに）“チーズスメル・バッドスメル”と言ってやった」と明かし、スタジオを笑わせていた。