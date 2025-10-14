『ザ・グローリー』俳優チョン・ソンイル、結婚9年目で一般女性と離婚「円満に合意」【全文】

Netflixオリジナルシリーズ『ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜』で人気を獲得した俳優のチョン・ソンイルが、結婚9年目にして離婚した。

【写真】“爆イケおじ”と話題のチョン・ソンイル

チョン・ソンイルの所属事務所・XYZスタジオは10月14日、「長い時間をかけて配偶者と慎重に話し合いを重ねた結果、結婚生活を終えることにした」と発表した。

続けて、「この決定はどちらかに責任があるわけではなく、互いの円満な合意によって下されたものです」と強調し、「法的な関係は整理されたものの、お互いの道を応援し、子どもの養育には共に最善を尽くして誠実に取り組んでいます」と付け加えた。

なお、チョン・ソンイルは2016年に一般女性と結婚。息子が一人いる。

（写真提供＝OSEN）チョン・ソンイル

チョン・ソンイル側の公式コメント全文は以下の通り。

◇

こんにちは。XYZスタジオです。

当社所属の俳優チョン・ソンイルに関する公式立場をお伝えいたします。

チョン・ソンイルは、長い時間をかけて配偶者と慎重に話し合いを重ねた結果、結婚生活を終えることにしました。

この過程はどちらかに責任があるものではなく、互いの円満な合意によって下された決定です。したがって、憶測や誤った情報に基づく報道はお控えいただけますよう、丁重にお願い申し上げます。

法的な関係は整理されましたが、お互いの道を応援し、子どもの養育には共に最善を尽くして誠実に取り組んでおります。

今後もチョン・ソンイルは俳優として良い姿をお見せできるよう、最善を尽くしてまいります。多くの関心とご期待をお願い申し上げます。

ありがとうございます。