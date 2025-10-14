SHINee・ミンホ、単独ファンミーティング開催決定！“映画のような瞬間”をファンと共に

SHINeeのミンホが、12月に単独ファンミーティングを開催する。

ミンホは12月13日・14日の2日間、ソウルの高麗大学・ファジョン体育館で単独ファンミーティング「2025 BEST CHOI's MINHO "Our Movie"」を開催する。タイトルの通り、“忘れられない映画のような瞬間”をファンと共に作り上げ、温かい年末を飾る予定だ。

ファンミーティングのチケットは、Melon Ticketを通じて販売される。10月20日午後8時からファンクラブ先行販売、22日午後8時から一般販売が開始される。

また、10月13日にSHINeeの公式SNSで公開されたファンミーティングのポスターには、洗練されたスーツ姿で映画館の座席に座るミンホの姿が収められており、ファンの期待を一層高めている。

現在ミンホは、演劇「ゴドーを待ちながら」にバル役として出演している。さらに11月29日から放送されるSBSの新バラエティ番組「熱血バスケットボール団：ライジングイーグルス」（原題）にキャプテンとして出演し、活躍を見せる予定だ。

◇ミンホ プロフィール

1991年12月9日生まれ。本名チェ・ミンホ。2008年にSHINeeのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインラッパーとボーカルを担当しており、俳優としても活躍。『メディカルトップチーム』『花郎＜ファラン＞』『ユミの細胞たち』といったドラマに出演し、アーティストにとどまらない人気を博している。実父はプロサッカーKリーグ2の忠北清州FCを率いるチェ・ユンギョム監督。ミンホ自身も芸能界屈指の万能スポーツマンとして知られ、K-POPアイドルが各種スポーツで競う類のバラエティ番組では毎回圧倒的な存在感を放っている。