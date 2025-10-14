ローラ、ヘソ出しタンクトップ姿での米収穫ショット公開「農作業のイメージ変わる」「かっこいい」の声
【モデルプレス＝2025/10/14】モデルのローラが10月12日、自身のInstagramを更新。タンクトップ姿の米収穫ショットを公開した。
【写真】ローラ「農作業のイメージ変わる」と話題の米収穫ショット
ローラは「初めてのお米の収穫」という言葉とともに収穫されたたくさんの稲を背景にした自身のショットを公開。ピタッとした黒いヘソ出しタンクトップにパンツを着用し、髪の毛をポニーテールでまとめており、デコルテから肩の美しいラインや引き締まったウエストを披露した。
また、この収穫について「昔の日本の姿みたいに無農薬で全部手で収穫する事にチャレンジをしました」と説明し「人生で忘れられない経験になりました」と綴っている。
この投稿に、ファンからは「理想のスタイル」「目を奪われる」「農作業のイメージ変わる」「かっこいい」「憧れの生活」「素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
