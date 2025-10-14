超特急ハル「ビリスク」山田涼介との密着ショット公開「先生と一緒に写真撮れました」再会に喜びつづる
【モデルプレス＝2025/10/14】Hey! Say! JUMPの山田涼介と超特急のハル（柏木悠）が10月12日、それぞれのInstagramを更新。オフショットを公開した。
【写真】山田涼介の“生徒”だった超特急メンバー含むパフォーマーショット
10月12日、アーティスト・Ryosuke YamadaとしてZOZOTOWNの20周年を記念した音楽フェス「ZOZOFES」に出演した山田は「ZOZOフェス最高でした。野生のハルを捕まえた」と添えて、同イベントで共演したハルとのオフショットを公開。山田はハルの肩と顔に手を添え、仲睦まじい様子を披露している。2人は山田が主演を務めた『ビリオン×スクール』（フジテレビ／2024年）で共演。ハルも自身のInstagramで山田とのオフショットを披露し「なんとなんと先生と一緒に写真撮れました！！ドラマの時とステージにいる時のギャップが凄すぎて僕もRed.Y（山田のファンネーム）に入れさせてください。またご一緒できるように頑張るぞーー！」と喜びをあらわにしていた。
同イベントでは山田が生徒役を務めたハルを指差し「僕の生徒役だったんですよ。なので活躍を見られて非常に嬉しかったです」と笑顔を浮かべ、2人で肩を組む仲睦まじいやり取りも見せていた。
この投稿には「先生と生徒の再会尊い」「距離近くて最高」「兄弟のよう」「ほっぺぷにゅ可愛過ぎ」「顔面国宝同士」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】山田涼介の“生徒”だった超特急メンバー含むパフォーマーショット
◆「ビリスク」山田涼介＆ハル「ZOZOフェス」で共演
10月12日、アーティスト・Ryosuke YamadaとしてZOZOTOWNの20周年を記念した音楽フェス「ZOZOFES」に出演した山田は「ZOZOフェス最高でした。野生のハルを捕まえた」と添えて、同イベントで共演したハルとのオフショットを公開。山田はハルの肩と顔に手を添え、仲睦まじい様子を披露している。2人は山田が主演を務めた『ビリオン×スクール』（フジテレビ／2024年）で共演。ハルも自身のInstagramで山田とのオフショットを披露し「なんとなんと先生と一緒に写真撮れました！！ドラマの時とステージにいる時のギャップが凄すぎて僕もRed.Y（山田のファンネーム）に入れさせてください。またご一緒できるように頑張るぞーー！」と喜びをあらわにしていた。
◆山田涼介とハルの投稿に反響
この投稿には「先生と生徒の再会尊い」「距離近くて最高」「兄弟のよう」「ほっぺぷにゅ可愛過ぎ」「顔面国宝同士」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】