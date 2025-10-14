BLACKPINKジス、タイトミニワンピで美脚披露「圧巻のスタイル」「女神」の声
【モデルプレス＝2025/10/14】BLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）が10月13日、自身のInstagramを更新。タイトなミニワンピース姿で美しい脚を披露した。
【写真】BLACKPINKジス、ボディライン際立つタイトミニ姿
10月10日、全世界の音楽配信サイトを通じてニューシングル「EYES CLOSED（Feat.ZAYN）」を発売したジスは、MVのオフショットを公開。胸元が開いたタイトなシルエットのミニのキャミワンピースにニーハイブーツのセクシーないで立ちで、美しいボディラインとスラリと長い脚を大胆に見せている。
この投稿に、ファンからは「ゴージャス」「美しすぎる」「女神」「圧巻のスタイル」「脚長すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】BLACKPINKジス、ボディライン際立つタイトミニ姿
◆BLACKPINKジス、タイトミニワンピで美脚披露
10月10日、全世界の音楽配信サイトを通じてニューシングル「EYES CLOSED（Feat.ZAYN）」を発売したジスは、MVのオフショットを公開。胸元が開いたタイトなシルエットのミニのキャミワンピースにニーハイブーツのセクシーないで立ちで、美しいボディラインとスラリと長い脚を大胆に見せている。
◆ジスの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ゴージャス」「美しすぎる」「女神」「圧巻のスタイル」「脚長すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】