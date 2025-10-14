【安くて旨いメシを食いたければ、刑事に訊け】元警視庁捜査一課「伝説の刑事」が足で稼いだ、人生を変えるメシ屋リスト

警察には知られざる「旨いメシリスト」が存在する。安くて早くて量が多い店をどれだけ知っているかは刑事の基本であり武器なのだ。

「旨いメシ屋を知っているか」

刑事には、観察眼や粘り強さ、決断力などさまざまな能力が必要とされる。だが、我々民間人には知られていない重要な能力がある。

それは、「旨いメシ屋を知っているか」ということだ。

元警視庁捜査一課の佐藤誠氏が言う。

「捜査と同じように、俺たちは店も足で探す。俺たちは情報とスピードと体力勝負の仕事だから、安くて旨くて量があって、すぐに食えるメシ屋をいくつ知っているかは、刑事の能力を知る立派なバロメーターだ」

佐藤氏は'22年に退官するまで、数々の難事件を解決してきた「伝説の刑事」。'18年には木原誠二衆議院議員の妻の元夫が不審死を遂げた「木原事件」の取調官も担当。捜査上の疑義を会見で告発して一躍時の人となった人物だ。

そんな伝説の刑事は、「旨いメシは刑事たちの張り込みの活力源であり、現場の連帯感を生む」と断言する。

昼飯は「心をつなぐ儀式」

たとえば、今年3月にリフォーム工事代金詐欺で、首謀者・斎藤竜実容疑者が逮捕された事件。佐藤氏は現役時代、容疑者の兄を強盗致死などの容疑で追っていた。その際、佐藤氏は兄の交際相手が歌舞伎座（中央区）の近くの託児所に子供を預けに来ると聞いて、3ヵ月ほど車で張り込んだ。車内は狭くて憂鬱だが、そのストレスを救ってくれたのが、東京・銀座『新世界グリル 梵』のビーフヘレカツサンドだった。

「ここのレアカツをつかったカツサンドが本当に旨くてな。捜査では所轄署の若手とコンビを組んだんだが、最初はそいつが真面目すぎて上手くなじめなかった。だが、ここのカツサンドを買ってやると夢中でほおばって、心を開くようになったんだ」

佐藤氏が退官まで18年間所属した警視庁捜査一課は、殺人などの凶悪事件が起こると、その区を管轄する所轄署へ行って捜査本部を立ち上げ、合同捜査をする。所轄と捜査一課の刑事が必ずペアになって捜査に当たるが、毎回、誰と組むかはわからない。そこで重要なのが、メシ屋の情報だ。

「向こうさんも桜田門（警視庁の隠語）から来た俺たちに緊張してる。そこで彼らはまず、俺たちを管轄内の旨いメシ屋に招待し、そこのメシを食いながら互いの緊張をほぐすんだ。もちろん、ただ食べるだけじゃない。署内や人前では言えない二人だけの秘密のミーティングを重ね、真の相棒になっていく。相棒との昼飯は『心をつなぐ儀式』だ」

佐藤氏は、都内各所に、当時の相棒との思い出の店があるという。中でも印象的なのは、名店で知られる上野（台東区）の蕎麦屋『翁庵』でのこと。

「後輩の刑事から結婚の報告を受けた。お相手は、当時ある事件で合同捜査をしていた綾瀬署の女性刑事ときた。『お前、急じゃないか。いつの間に』なんて言いながら、祝いにねぎせいろを奢ってやって、かつ丼を二人で分けた。旨いメシを食ってると、身の上話もしやすくなるんだよな」

昭和を感じさせる極上の町中華

上野から谷中（台東区）に足を延ばすなら、昔ながらの町中華『一寸亭』がおすすめ。メニューはもやしそばとチャーハン、焼餃子のみだが、「脳は捜査におきたいので悩まなくていい」と佐藤氏は言う。

「ここのチャーハンには、最近見かけない刻んだ『なると』が入っている。昭和生まれの俺なんかは、なるとがあると安心する。柔らかいメシにちょっとした歯ごたえを感じるし、白と赤の色味もいい。豪華な具材なんかいらない。捜査もメシも脇役が肝心なんだ」

最後には必ず、チャーハンにそばの具のもやしあんかけをかけて一気にかきこむという佐藤氏。「味変」という言葉のない時代から、一人で食う楽しみを増やしていた。捜査や張り込みなどでは時間が勝負、通報などで予定が崩れることも多い。コンビニやチェーン店を利用することもあるが、個人店のほうがその土地の雰囲気や人柄もわかり捜査の役に立つときもある。

「八王子なら『みんみんラーメン』の玉ねぎのみじん切りがたっぷり入ったラーメン。

椎名町（豊島区）の『南天』の立ち食いソバは都内一。食うのは肉そばダブル一択。関東風の甘じょっぱいつゆに肉の旨味が溶け込んで濃厚だ。

洋食屋なら池袋（豊島区）の『洋庖丁』。昔ながらの山盛りの定食が千円以下で食えるんだ。

蒲田（大田区）の『鳥久』のから揚げ弁当も最高だ。ここのから揚げは冷えても旨い。

贅沢したいときは、神田（千代田区）の『うな正』か、荻窪（杉並区）の『川勢』のうな丼に限る。どちらも国産のうなぎを千円台で食える」

佐藤氏は冒頭の木原事件を追っていた際、月島（中央区）の某所で張り込んでいた。政治家絡みの厄介な事件に、実母の具合が悪くなったことも重なって気が重かったとき、気晴らしになってくれたのも、やはり旨いメシだった。

「精肉店『肉のたかさご』のやき豚重弁当と、『ぐりんぐりん』のネギ増し肉増し汁なし担々麺ばかり食べた。調理に時間がかかるもんじゃ焼きを食う余裕なんてなかった」

捜査一課の刑事は、朝メシも同僚と食うことが多い。捜査本部が立ち上がると、所轄署へ泊まり込みになるためだ。

資産家ら4人が殺害された「マブチモーター事件」で目黒区の碑文谷署に泊まり込んでいた'06年頃のこと。捜査は難航し、進捗の乏しい日々で朝メシのコンビニのおにぎりも食い飽きていたところ、ある若手刑事から、「俺たち、宿直明けによく食べるんですけど、よかったら」と近くのパン屋『碑文谷ベーカリー』（目黒区）のウィンナー弁当を勧められた。

「その若いのが熱く語るんだ。『宿直で24時間以上働き続けていると、俺たちもさすがにへとへとになってしまいます。宿直明けにメシとウィンナーのぎっしりつまった弁当を買って、公園かなんかで会社や学校に行く人たちを見守りながら、朝日とともにこんがり焼けたウィンナーにパリッと嚙みつくと、ほっと一息つけるんです。後は帰って家で寝るだけで、たいていの疲れは吹き飛んじまいます』とさ。若いっていいよな。もちろん味は最高だったよ」

後編記事『【刑事ドラマファン必見】伝説の刑事が相棒と絆を深めた、安くて旨くてボリュームのあるメシ屋リスト』へ続く

さとう・まこと／埼玉県生まれ。'83年警視庁入庁。'04年捜査一課に配属され、「伝説の落とし屋」の異名を取る。'22年退官。著書に『ホンボシ』（文藝春秋刊）がある。「アサヒ芸能」にて「取調室の裏側」を連載中。

「週刊現代」2025年10月13日号より

【つづきを読む】刑事ドラマファン必見！伝説の刑事が相棒と絆を深めた、安くて旨くてボリュームのあるメシ屋リスト