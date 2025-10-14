ロシア人の患者に鍼灸治療を行う大連神谷中医医院の医師。（８月７日撮影、瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）

【新華社瀋陽10月14日】中国と世界各国との間で文化や医療の交流が活発になるにつれ、伝統的な中医薬文化がますます多くの国と地域でブームとなっている。

タイのチャンカセーム・ラチャパット大学に併設された中医外来診療所では、中医師の曹作軍（そう・さくぐん）さん（60）が伝統的な診断法「望聞問切」（視診、嗅診、問診、触診）で患者を診察し、処方せんを出していた。同診療所では鍼灸や推拿（すいな）、中薬の煎じ薬作製など、中医診療に対応している。曹さんは「待合室に長い列ができるのは日常茶飯事で、外来患者は年間8千人を超える」と紹介した。

ここ数年、中医薬文化の海外展開が加速している。鍼灸やカッピングが世界的に流行し、中薬製剤が複数の国の薬局方（医薬品の規格基準書）に収載された。海外で中医の診療所が増え続け、医科大学で中医学が選択科目として導入されるなど、数千年にわたる中華民族の知恵を受け継ぐ伝統的な中医薬の体系が、独自の理論と顕著な臨床効果によって国際社会に認められ、受け入れられている。

カザフスタンの首都アスタナでは、陝西省中医医院と西安中医脳病医院が同国と共同で設立した「中国カザフスタン伝統医学センター」が、現地最大級の中医診療機関の一つとなっている。両国の中医専門家やリハビリ療法士が、鍼灸や推拿、カッピング、経穴パッチなどの治療法で、現地の患者に診療やリハビリを行っている。

人気を集めるのは中医の治療法だけではない。中医薬もますます多くの海外の患者から認められるようになっている。

ドイツ南部バイエルン州の都市ケンプテンの駅にある薬局では、中国の製薬会社、安徽済人薬業の中薬製剤「疏風解毒顆粒（そふうげどくかりゅう）」が5年以上前から販売されている。アフリカでも中医薬は多くの人々へ恩恵をもたらしつつある。中国はアルジェリアやガーナなどと伝統医学に関する協力覚書を締結しており、コモロやジンバブエなどに中医学センターを設立した。アルテミシニンを主成分とする抗マラリア薬のプロジェクトは、中医薬がアフリカに恩恵をもたらした典型例となっている。

ロシア人の患者に按摩治療を行う大連神谷中医医院の医師。（８月７日撮影、瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）

国家中医薬管理局のデータによると、中医薬はすでに196の国と地域に広がり、世界の衛生ガバナンスに参画する大きな力となっている。中国は40余りの外国政府や地域管轄機関、国際組織との間で、中医薬に特化した協力文書に署名している。

海外での中医薬文化に対する関心の高まりから、多くの学生や患者が中医の学習や診療のために中国を訪問している。

中医を学んで10年になるガーナ人留学生のダニーさんは現在、中国で中医内科学の博士号取得を目指しており、休暇のたびに故郷へ戻り診療を行っている。

ロシア人のバレリーさん（74）は先日、一家4人で遼寧省大連市を訪れた。これまで何度も大連で中医治療を受けており「2005年に初めて大連に来て以来、私も家族も中医が大好きだ」と語った。（記者/孫仁斌、王瑩、高爽）