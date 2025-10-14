避暑地として高い人気を誇る軽井沢。豊かな自然、穏やかな時間……。定年後の移住先としても注目が集まっています。しかし、老後の軽井沢移住は思いがけない落とし穴も。人生の豊かさを追求した先に待っていたのは、東京への出戻りという苦渋の決断でした。定年後に軽井沢に移住した原田夫妻の事例を通してみていきましょう。FP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が解説します。

事業の売却費用で、夢の軽井沢移住を実現

「あのころは、軽井沢こそが理想の終の棲家だと、信じて疑いませんでした」

東京で小さな建築会社を30年以上営んできた、原田久美子さん（65歳／仮名）と夫の雅志さん（70歳／仮名）。女性ならではの視点を活かした久美子さんの設計は、アッパーミドル層から絶大な支持を得ていました。口コミと紹介だけで、大手ハウスメーカーと同等の価格でも安定的に受注を確保できていたほどです。

しかし、コロナ禍で受注は激減し、赤字経営に。これを転機と捉えた夫妻は、事業のM&Aを決断。好調だった過去の業績が評価され、諸経費や税金を差し引いても約1億8,000万円が手元に残りました。

夫妻がその資金で手に入れたのは、10年来の夢だった軽井沢での新しい暮らしでした。





顧客を通じて知り合った別荘オーナーがいるなど、もともと縁のあった軽井沢。夫妻は人気のエリアで中古住宅を1億円で購入しました。そうして、四季折々の自然に囲まれた穏やかなセカンドライフが始まったのです。

「こんなはずじゃなかった」軽井沢の冬

移住直後の初夏は、まさに理想的でした。湿度の少ない爽やかな空気、鳥のさえずり、美しい星空……。東京では味わえない贅沢に、夫妻は大満足でした。しかし、その穏やかな時間は長くは続きませんでした。冬が訪れると、10年間信じてきた理想はもろくも崩れ去り、軽井沢はまったく違う顔をみせはじめたのです。

1月のある朝、外気温は氷点下12度。水道管が凍結・破裂し、水道が使えなくなりました。エアコンだけでは全く歯が立たない寒さにファンヒーターを追加するも、足元から底冷えがします。二重窓とはいえ、断熱性の低い窓は常に結露し、特注した自慢のレースカーテンにはカビが広がりました。

寒さだけではありません。スーパーや病院までは、車で20分以上。雪の中での運転に自信のない夫妻にとって、凍結した路面の運転は、命の危険を感じるほどのストレスでした。

そして悲劇は突然訪れます。久美子さんが自宅前で滑って転倒し、右手首を骨折。入院を余儀なくされたのです。心身ともに軽井沢の冬に打ちのめされた夫妻の口から「東京に戻ろう」という言葉が出たのは、自然な流れでした。

高すぎた「授業料」…移住失敗からみえた現実

不幸中の幸いは、1億円で購入した家が9,000万円弱で売却できたことでした。損失は出ましたが、夫婦で月22万円の年金と、貯金を合わせれば資産は十分にあります。

夫妻は東京都下の利便性のいいエリアに5,000万円で中古住宅を購入。駅から徒歩5分、スーパーも病院もすぐそこの環境に、「なんて楽なんだろう」と心から実感したといいます。移住中に親しくなった別荘オーナーもいるので、軽井沢は、夏だけ遊びに行くには最高の場所になりました。

「軽井沢が過ごしにくい場所だったわけじゃない。老後の私たちが一年中暮らすには、体力的に無理があったんです」と久美子さんは静かに振り返ります。

移住にはライフステージを踏まえた現実的な計画を

原田夫妻の例は、誰にでも起こり得る「老後移住の落とし穴」を象徴しています。憧れの地であっても、気候の厳しさ、交通の便、医療アクセスといった現実的な要素は、移住前に必ず体験・確認すべきです。軽井沢のような別荘地では、冬期に空き家が増える傾向にあります。除雪体制が整っていないエリアもあり、シーズンによる過ごしやすさの違いを念頭に置く必要があるでしょう。

特に中高齢での移主は「自分たちの加齢と体力の変化」を冷静に考慮する必要があります。その手間を怠って、勢いだけで決断すると、老後資産を大きく減らすことにつながりかねません。

地域性の理解は移住において、最も重要なポイントです。四季を通じての生活体験や1年間限定の賃貸暮らしのお試し期間を経るなど、まずは事前準備の徹底と段階的な移住の検討を実践しましょう。そうすることで、移住後の生活における不安の軽減にもつながるはずです。

人生の豊かさを求めて移住しても、いざ移住してから「利便性と安心感」という現実的な暮らしやすさを重視し、出戻りを希望する人も少なくありません。これから移住を検討する人は、「短期滞在を通じた体験」や「将来的な出口戦略（売却や賃貸）」も含めて、ライフステージを踏まえた資金計画を立てることが重要です。

小川 洋平

FP相談ねっと

ファイナンシャルプランナー