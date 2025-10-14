年金と退職金を元手に、地方に移住してセカンドライフを楽しむ「田舎暮らし」や「スローライフ」は、老後の選択肢としてメディアでも頻繁に取り上げられてきました。しかし、その裏には予想以上の出費や、地域での孤立、医療や買い物の不便さといった課題が潜んでいます。ときにその“憧れ”は、大切な老後資金を飲み込む落とし穴になることもあるのです。

「ここで静かに暮らしたいんだ」退職金3,000万円を手に

「やっと自由になった気がしたんです。好きな場所で、好きなように生きようと」

そう語るのは、現在71歳の川島忠男さん（仮名）。都内のメーカーで再雇用を含め68歳まで勤務した川島さんは、勤務終了時に約3,000万円の退職金を手にしました。加えて、厚生年金で毎月17万円ほどが支給されていました。

もともと自然が好きだった川島さんは、「老後は山の近くで自給自足のような暮らしがしたい」と、長年の夢だった〈ログハウス暮らし〉に踏み出します。ネットで見つけた中古物件は、地方の山間部にある築10年の木造ログハウス。土地付きで980万円。趣味の陶芸スペースも作れる広さがありました。

「正直、これは運命だと思った。内見もすぐ行って、即決しました」

生活費も都会に比べて安く抑えられるはずだと信じて、川島さんは移住を決意します。

しかし、新生活は川島さんの想像よりもはるかに“コストがかかる”ものでした。

まず、購入後すぐにログハウスの外壁にシロアリ被害が発覚。修繕費に150万円がかかりました。次に、水回りのトラブルや凍結防止の設備追加などでさらに出費が続きます。

「自然が好きとはいえ、冬は思ったより厳しかった。暖房代もガス代も、東京よりかえって高くついたんです」

さらに車がなければ生活がままならず、移動のたびにガソリン代がかさみました。近くに病院も少なく、持病の通院は片道2時間の総合病院。「田舎はお金がかからない」という認識は、完全に誤算だったのです。

「気づいたときには、もう貯金は1,000万円を切っていました。毎月、何十万円も減っていく感覚でしたね」

「売れない家」と“孤立”の現実

3年が過ぎた頃、川島さんは精神的にも経済的にも限界を迎えます。

「誰もいない夜がつらくなった。気軽に話せる相手もいないし、病気になったときに不安しかなかった」

再び都市部に戻ろうと考え、ログハウスの売却を決意しますが――ここでも“地方物件”の現実が立ちはだかりました。

「内覧に来る人がいない。価格を下げても、山間部の物件は売れにくいと言われました」

結局、買い手がつかないまま、不動産会社に「資産価値はゼロに近い」と言われた川島さん。その後、家を手放すことなく近隣の町に安価なアパートを借り、いまは月17万円の年金でギリギリの生活を送っています。

2024年度の総務省『家計調査』によれば、高齢単身世帯の1ヵ月あたりの消費支出は平均約15万円（さらに非消費支出が約1.3万円）とされており、年金だけでまかなうのは難しいのが実情です。

また、地方への移住支援制度や空き家バンクなどの取り組みも増えていますが、医療アクセスや公共交通、物価の地域差など、移住後の生活コストの試算までは自己責任となっています。

国土交通省の資料によると、地方住宅の流通は「都市圏に比べて著しく流動性が低い」とされ、築年数や立地によっては“資産価値ゼロ”と査定されることも珍しくありません。

「退職金や貯金があれば大丈夫」と思って始めた田舎暮らしも、準備と情報がなければ破綻のリスクをはらんでいるのです。

「夢を否定する気はありません。でも、夢だけじゃ暮らしていけなかった。それが現実でした」

川島さんは今、近くのスーパーで週に数日レジのアルバイトをして、わずかに足しにしています。「働かずに暮らすはずだった」老後は、自分の“理想”に押しつぶされるようにして終わりを迎えました。

都会の喧騒を離れ、自然の中で自分らしく生きたい――。その夢を叶えるには、思った以上に「お金」と「準備」が必要なのかもしれません。