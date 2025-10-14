◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦 ドジャース―ブルワーズ（2025年10月13日 ミルウォーキー）

ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（36）が13日（日本時間14日）、敵地でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第1戦に「4番・一塁」で先発出場。6回の第3打席で先制ソロを放った。

両軍無得点で迎えた6回、相手ベンチが3番手・パトリックを投入。フリーマンは1死から右腕の直球を捉え、右翼へ先制ソロを放った。待望の先制点に大谷らドジャースナインはベンチで両手を突き上げガッツポーズで大喜びした。

チームは4回に1死満塁の好機をつくったが、まさかの“センターゴロ”による併殺打で無得点。マンシーの放った中堅フェンス際への打球を中堅手・フリリックが一度はグラブに収めながらもこぼしてしまい、フェンスで跳ね返ってから捕球した。

このプレーで三塁走者のT・ヘルナンデスが一度、三塁ベースへ戻りかけ、その後、再スタートを切って本塁突入も中継プレーに阻まれ本塁封殺。二塁走者のスミスも三塁へ進塁していなかったため、捕球した捕手・コントレラスが自ら三塁まで向かってベースを踏み、8―6―2の併殺プレーとなった。

さらに、5回には1死二塁で大谷が申告敬遠で勝負を避けられると、次打者・ベッツがニゴロ併殺。2イニング続けて併殺プレーで得点機を逃していた。

それだけにフリーマンの一発は重苦しい空気を振り払う大きなアーチとなった。