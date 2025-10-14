ルイ·ヴィトン新作シューズで格上げ♡“シューズの旅”が始まる

ラグジュアリーと実用性を兼ね備えた足元が欲しくなる──そんな女性へ。ルイ·ヴィトンの新ウィメンズシューズ「ミッドタウン アンクルブーツ」「アカデミー ローファー」「ディストリクト ローファー」「スウィング パンプス」「スウィング メリージェーン パンプス」が、新たにコレクションに加わりました。伝統的エッセンスとモダンな機能美を融合したこれらの一足は、日常や特別な装いにも自然に寄り添います。価格帯も幅があり、自分に合った“進化する足元”を見つけてみて♡

革新的デザインと上質レザーの組み合わせ

「ミッドタウン アンクルブーツ」は、しなやかなカーフレザーにゴールドLVアクセサリーベルトをあしらったホーボー型。303,600円／ヒール7.5cm＋プラットフォーム仕様。

「アカデミー ローファー」（209,000円／ヒール2cm）はスムースレザーとモノグラムキャンバスを融合し、Sロック風ゴールド金具でアクセント。

「ディストリクト ローファー」（188,100円／ヒール1.5cm）はチャンキーソールとLVサークルメタルの洗練されたローファースタイルです。

GiRLS by PEACH JOHN×ハローキティ♡ガーリーなコラボコレクション登場

履き心地にもこだわった構造と仕様

「スウィング パンプス」（188,100円／ヒール7.5cm）はゴートスキン製で、Vカットのヒールとスクエアバックルでシャープさを引き出します。

「スウィング メリージェーン パンプス」（178,200円／ヒール3.5cm）はベルベット素材にV字カット、2WAYオフショルダー感覚で履ける上品な一足。

すべてにおいて、ブランドらしい機能性と優雅さの統合が感じられます。

カラー・サイズ展開で選べる個性

展開色はブラック、ラテ、パウダーベージュなどニュートラルカラーが中心。3サイズ（スモール／ミディアム／ラージ）でラインナップ。

どの型も着こなしやシーンに合わせて選べるよう考えられており、コレクションに一本加えるだけで足元から印象が変わります♡

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

足元から始まる、ラグジュアリーな物語

ルイ·ヴィトンの新作シューズは、デザイン性だけでなく歩きやすさにも重点を置いたそのすべてが、“進化する定番”としてあなたのコレクションに溶け込みます。

303,600円～178,200円（税込）という価格帯、3サイズ、ニュートラルカラーと素材の差異。

2025年9月より全国ブティックと公式オンラインで展開されるこのコレクションで、足元から自分らしさを表現してみてください。あなたのスタイルに、唯一無二の洗練を添えて♡