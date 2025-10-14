フィリップ モリス ジャパン合同会社は、加熱式たばこ「TEREA」シリーズ新銘柄「テリア クリア レギュラー」を10月27日より順次発売。宇宙の神秘と無限の可能性をテーマにした「IQOS ILUMA i」シリーズ数量限定モデル「IQOS ILUMA i ギャラクシーブルー モデル」も10月29日より発売されます。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ TEREAシリーズ新銘柄の「テリア クリア レギュラー」

「TEREA」シリーズ新銘柄となる「テリア クリア レギュラー」は、同シリーズひさびさのクラシックレギュラー。洗練された吸いごたえとすっきりした後味、プレミアムかつスムースな味わいが特徴で、同社は「これまでの製品にはなかった独自の味わい」とコメントしています。

製品は20本入りで、販売価格は税込580円。10月27日より全国のIQOSストア、IQOSショップ、IQOSコーナー、コンビニエンスストアを含む全国のたばこ取扱店で、10月29日からはIQOSオンラインストアでも順次発売されます。

■ 宇宙の神秘さと無限の可能性を表現「IQOS ILUMA i ギャラクシーブルー モデル」

10月29日に発売される「IQOS ILUMA i」シリーズの新モデル「IQOS ILUMA i ギャラクシーブルー モデル」は、「はてなき旅に、想いをはせて。」をコンセプトに、宇宙の神秘さと無限の可能性にインスパイアされたデザイン。

チャージャー部分は深い宇宙の夜空を表す青色で彩られ、ドア部分には星々が織りなすグラデーションがカラフルに表現されています。

パッケージもデバイス同様、宇宙の神秘さと無限の可能性がテーマ。深い宇宙の夜空をモチーフに、輝く星たちを銀色の箔で表現しています。

「IQOS ILUMA i ギャラクシーブルー モデル」は、10月29日よりIQOSオンラインストア、IQOSストア、IQOSショップ、IQOSコーナーで順次発売。11月11日からは、コンビニエンスストアおよび一部たばこ取扱店でも発売されます。

また発売にあわせ、10月29日からは全国4店舗のIQOSストアで特別仕様の展開をスタート。製品の世界観を楽しめるディスプレイや、スペシャルスイーツ、ドリンクの提供も予定されています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 天谷窓大 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025101401.html