「日東駒専の中で最も知名度が高いと思う大学」ランキング！ 2位「駒澤大学」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
多くの学生に親しまれている日東駒専の4大学は、それぞれが個性豊かな魅力を持ち、教育方針や学生の雰囲気もさまざまです。知名度や伝統、キャンパスの雰囲気など、見る人によって印象が異なるのも興味深いところ。今回はその特色に迫ります。
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜3日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、日東駒専の大学に関するアンケートを実施しました。その中から、「日東駒専の中で最も知名度が高いと思う大学」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「スポーツ面での活躍が大きいと思います」（30代女性／愛知県）、「箱根駅伝での活躍が有名だと思うから」（40代男性／福岡県）、「駅伝の強豪校で、かつ優勝を争っているので、子どもからお年寄りまで知っていそうだと思うから」（20代女性／京都府）といった声が集まりました。
回答者からは「学生数が圧倒的に多く、日本中で知れ渡っているから」（30代女性／愛知県）、「医学部や歯学部があるので一般人でも話題に出易い。学生数が多い」（30代女性／東京都）、「たくさんの学部があり、全国にキャンパスがあるから」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
2位：駒澤大学／52票2位にランクインした駒澤大学は、スポーツ強豪校としてのイメージが知名度を押し上げています。特に、お正月の風物詩である箱根駅伝での活躍は、幅広い年齢層に大学の名前を浸透させており、地方在住者にとっても「駒沢」という名前は非常に馴染み深いです。また、東京都世田谷区という立地にあり、都心の主要な場所で大学名を聞く機会が多いことも、知名度の高さに貢献しています。長年の伝統と、継続的なメディア露出が知名度の高さを支える二大要因と言えるでしょう。
1位：日本大学／230票日本大学は、他の3校を大きく引き離し、知名度部門でも圧倒的な1位となりました。全国に広がるキャンパスと、16学部という国内最多の学部数を擁する総合大学としての規模が、その知名度の源泉です。教育、医療、芸術、スポーツなど、ほぼすべての分野に卒業生を輩出しており、「日本中に日大の卒業生がいる」という状況が、大学名の浸透度を極めて高くしています。その名前を聞いたことのない人がほとんどいない、という点で、日東駒専の中では群を抜いた「日本の大学」としての知名度を誇ります。
