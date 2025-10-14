山本舞香＆Hiro、28歳誕生日にラブラブ手つなぎショット公開「涙が出そうになりました」「ステキすぎる」
俳優の山本舞香さんは10月13日、自身のInstagramを更新。同日誕生日を迎えたことを報告しました。
【写真】山本舞香の誕生日ショット
さらにファンに対しても「応援してくれてる皆様 沢山のお祝いのコメント、投稿、メンションありがとうございます！ 愛が伝わって幸せな気持ちになりました。何が起きてもいつも温かく見守ってくださる皆さんの存在に感謝します」と、温かい言葉を投げ掛けました。
コメントでは、「28歳も素敵に輝いた1年となりますように」「舞香ちゃんお誕生日おめでとうございます」「ひろちゃんとラブラブ投稿たのしみです」「素敵な一年になりますように」「ひろさんとのお付き合いが報道された時からめちゃくちゃテンションあがりお二人を推してます」「舞香ちゃんいつもひろの投稿もしてくれてありがとう 2人とも大好き！！」「文章を読んだ時、まさかファンに向けてまで書いてくださってると思ってなくて涙が出そうになりました」などの声が寄せられています。
「舞香ちゃんいつもひろの投稿もしてくれてありがとう」投稿に空に伸ばした自身の片手の写真を添え、「28歳になりました」と切り出した山本さん。「お母さん、産んでくれてありがとう。お父さん、強い私に育ててくれてありがとう。旦那さん、いつもありがとう。毎日笑わせてくれてありがとう。そして今、ご飯を作ってくれてありがとう。食べるのがとっても楽しみです。チビ達、言葉が無くたって表情で沢山お話してくれてありがとう。私の大切なお友達いつも本当にありがとう」と、周りの人への感謝を表しています。
