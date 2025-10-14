中東や欧州の首脳と記念撮影を行うトランプ米大統領＝１３日、エジプト・シャルムエルシェイク/Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

（ＣＮＮ）米国のトランプ大統領はエジプトのシャルムエルシェイクで開かれたパレスチナ自治区ガザ地区の和平案をめぐる首脳会議で、他の地域指導者とともに合意文書に署名し、「非常に重要な署名だ」と述べた。

トランプ大統領は首脳会議を主導することを楽しんでいる様子で、今回の「最も困難」な合意をまとめたことについて、スタッフや補佐官に感謝の意を表した。

トランプ氏は「これがおそらく最も困難なものになると思っていたし、多くの点でそうだったかもしれない。しかし、われわれには多くの優秀な人材がいた。素晴らしい才能がそろっていたし、特にこのテーブルに出席している各国の支援を受けた」と述べた。

首脳らが署名した文書の具体的な内容は明らかになっていない。

ホワイトハウス当局者が明らかにしたリストによると、今回の首脳会議にはアラブ連盟のアブルゲイト事務総長や国連のグテーレス事務総長、欧州連合（ＥＵ）など２０カ国以上の首脳が出席した。

トランプ氏は演説の中で幅広い参加を歓迎し、出席していた各国首脳や外交官の名前を挙げ、見つけられない場合は立ち上がるよう呼びかける場面もあった。

トランプ氏は締めくくりに、出席者全員の迅速な対応に謝意を示し、「最高の取引というのは、こうして生まれるものだ」と語った。