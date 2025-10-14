醤油だけでこのうまさ！香ばしさがクセになる『鶏肉とごぼうのしょうゆ揚げ』

なんと味つけはしょうゆだけ。

ごぼうの香ばしさと鶏肉のうまみを生かした『鶏肉とごぼうのしょうゆ揚げ』は、素材の持ち味が引き立つシンプルなひと皿。かむほどに広がるジューシーさと香ばしいしょうゆの香りがたまりません！

『鶏肉とごぼうのしょうゆ揚げ』のレシピ

材料（2人分）

鶏もも肉（大）……1枚（約300g）

ごぼう……1本（約80g）

〈A〉

しょうゆ……大さじ1と1/2

酒……小さじ1

サラダ油……小さじ1

片栗粉

サラダ油

粗びき黒こしょう

作り方

（1）鶏肉は12等分に切る。ごぼうはよく洗い、皮つきのまま、めん棒などでたたいてひびを入れ、長さ6cmに切る。鶏肉とごぼうをボールに入れ、〈A〉を加えてよく混ぜる。片栗粉大さじ5を加え、全体にからめる。

（2）フライパンにサラダ油を高さ5mmくらいまで入れ、中温（170〜180℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度）に熱する。鶏肉を入れ、1分ほど揚げて返し、あいているところにごぼうを加える。ときどき返しながらさらに4分ほど揚げ、油をきって器に盛り、粗びき黒こしょう少々をふる。

おいしく作るコツ

ごぼうにひびを入れておくことで、漬け込む時間をとらなくても味がしっかりなじみます。

肉汁あふれる鶏肉も、ザクザク食感のごぼうも最高♪

お弁当にもおつまみにも、大活躍してくれる一品。……もう一口いきたくなります！

（『オレンジページ』2025年10月2日号より）