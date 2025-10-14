HOTEL THE MITSUI KYOTO、「ミシュランガイド ホテルセレクション」で2年連続最高評価
「HOTEL THE MITSUI KYOTO(ホテル ザ ミツイ キョウト)」(京都府京都市中京区)は10月8日、フランス・パリの「ミシュランガイド ホテルセレクション」において、最高評価である「3ミシュランキー」を獲得した。
HOTEL THE MITSUI KYOTO
同ホテルは2020年11月、二条城至近に250年以上にわたって存在した三井総領家の邸宅跡地に開業した。天然の素材と工藝技術によってつくり上げた160室の客室に3つのレストラン＆バー、敷地内に湧出する天然温泉が楽しめるSPAエリアなど、多彩な施設を備えている。
「ミシュランキー」は、レストランの「星」と同様に世界中の優れたホテルを示すものとして2024年に創設された指標。今年は約100か国から7,000軒以上のホテルが選出された。その中でも「3ミシュランキー」は、世界で最も注目に値する最上級のホテルに授与されるもので、2025年は世界で143軒、国内では7軒が獲得した。
同ホテルは、昨年に引き続き2年連続での獲得となる。
