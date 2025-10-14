TEE、デビュー15周年を記念したフリーライブを開催「みんながいての自分だと実感」 ゲストに瑛人や松崎しげるが駆けつける
シンガー・ソングライターのTEE（42）が13日、出身地である広島市の「ひろしまゲートパーク」でデビュー15周年を記念したフリーライブ『Roots』を開催。松崎しげる、HIPPYらゆかりのアーティストたちもステージに駆け付け、集まったファンを前に代表曲「ベイビー・アイラブユー」などを披露。これまでの感謝の気持ちを歌で伝えた。
【写真】大盛り上がりとなったTEEのデビュー15周年記念フリーライブ『Roots』
TEEはオープニングのMCから登場。「15年全てをこのステージに出します。“TEE TIME！”」の掛け声でライブがスタート。1曲目の「極上のスリルディーラー」から会場が一体になり盛り上がった。「生まれ育ち出身の広島、この街で原点回帰として」として、イベントタイトルを「Roots」とした。ステージ上では、けがをきっかけにプロボクシングへの道を諦め、就職活動をするが、母からの「そのままでいいの？好きなことをみつけなさい」という言葉で目が覚め、音楽の道を見つけ活動をはじめたことを明かし、ステージ上から母への感謝を語り、母へ向けた「わがまま」を熱唱。また、平和への思いを込めた楽曲「HIROSHIMA」も熱唱した。
ゲストタイムには、瑛人、LEO＆LANCE（ONE☆DRAFT）、ET-KING、Full Of Harmony、HIPPY、Def Tech、松崎しげるが出演。最後にTEEは「1日を終えて、本当に続けてこれてよかった。ソロアーティストだけど、仲間がみんながいての自分だと実感した、みんなありがとう」と語ると、予定していなかったが、大声援のアンコールを受け、「片方の未来」をアカペラで歌唱し、約4時間半にも及んだイベントを締めくくった。
