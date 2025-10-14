お笑いカルテットのぼる塾が14日、東京・西武渋谷店で、同日から開催されるメンバーの田辺智加（41）によるポップアップショップ「田辺のお茶会（ティーパーティー）」の事前取材を行った。

芸能界のスイーツ女王との呼び名を持つ田辺がお菓子やグッズなどを監修し、多数の商品を展開する。

イチオシ商品は、東京初上陸となるお菓子を3点詰め合わせたセット。冠番組を持つなど縁が深い福岡県限定のお菓子が入っている。田辺は「5年間で福岡のおいしいものをいっぱい知った。いろいろ考えていて、気づいたら福岡なんですよ」と笑った。

また、外装のバッグにあるピンクのリボンは田辺自身が1つずつ結んだという。「お客さんのことを思って1つ1つ丁寧に結んだものなので、届けたいですし、食べ終わった後もバッグを使っていただきたい」と願った。

今回のポップアップを開くにあたっての反響は大きく、「仲の良い（芸人の）ゆにばーす・はらさんもすごく褒めてくださって、お菓子研究家の方、雑誌の編集の方もいいですねって言ってくれます」と喜んでいた。また、「直木賞作家の千早茜さんもX（旧Twitter）でポストしてくれていました」と明かした。

幅広い分野から注目を集める同ポップアップは、10月14日から20日まで、西武渋谷店A館1階で開催される。